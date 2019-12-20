“Аризона” – “Миннесота” (5:8): первое поражение с Холлом

Матс Зуккарелло и Зак Паризе

Тэйлор Холл отметился передачей в первой домашней игре за “Аризону”, но его команда в фееричном матче потерпела четвертое поражение в последних пяти играх в Gila River Arena.

У “Миннесоты” (17-14-5) отличились восемь разных игроков, но самыми результативными стали Матс Зуккарелло, Маркус Фолиньо и Эрик Стаал, набравшие по 3 (1+2) очка. В воротах “Уайлд” впервые с 16 ноября появился Деван Дубник, отсутствовавший из-за проблем со здоровьем супруги. Он сделал 35 сэйвов.

У “Аризоны” (20-13-4) дубль в большинстве оформил защитник Джейкоб Чикран, еще по шайбе забросили Фил Кессел, Клейтон Келлер и Оливер Экман-Ларссон. Вратарь Дарси Кюмпер сделал 25 сэйвов, но за три минуты до конца третьего периода получил травму и уступил место Антти Раанте.