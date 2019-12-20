“Детройт” – “Коламбус” (3:5): серия “Блю Джекетс”

Пьер-Люк Дюбуа

“Коламбус” (14-14-6) набрал очки в пятой игре подряд (3-0-2) благодаря 18 сэйвам Юнаса Корписало и 2 (1+1) очкам Густава Нюквиста, который провел первый матч в Детройте против “Ред Уингз” после 481 игры в составе “Красных крыльев”.

Коламбус Блю Джекетс – Детройт Ред Уингз – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)🥅 2-я за 2 дня победа Коламбуса и Юнаса Корписало (18/23)🏒 Густав Нюквист набрал 2 (1+1) в своей 1-й игре на Литтл Сизарс Арене в качестве гостя🏒 Адам Эрне – дубль у Детройта📺📊 https://t.co/XCI20wGnyF pic.twitter.com/Tm8MEmeHyj — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

“Я навсегда это запомню, – сказал Нюквист. – Они показали в мою честь видео, а это место навсегда останется в моем сердце. Я провел здесь так много лет. Было приятно вернуться сюда и победить”.

Дублем в составе “Детройта” (9-24-3) отметился Адам Эрне. “Ред Уингз” проиграли второй раз подряд, а в последних 16 встречах сыграли 2-12-2.

За первые два периода “Коламбус” перебросал соперника 27-10, но счет был 3:3. Решающую шайбу на второй минуте третьего периода забросил Пьер-Люк Дюбуа.