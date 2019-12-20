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Хоккей

“Детройт” – “Коламбус” (3:5): серия “Блю Джекетс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Пьер-Люк Дюбуа

“Коламбус” (14-14-6) набрал очки в пятой игре подряд (3-0-2) благодаря 18 сэйвам Юнаса Корписало и 2 (1+1) очкам Густава Нюквиста, который провел первый матч в Детройте против “Ред Уингз” после 481 игры в составе “Красных крыльев”.

“Я навсегда это запомню, – сказал Нюквист. – Они показали в мою честь видео, а это место навсегда останется в моем сердце. Я провел здесь так много лет. Было приятно вернуться сюда и победить”.

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Дублем в составе “Детройта” (9-24-3) отметился Адам Эрне. “Ред Уингз” проиграли второй раз подряд, а в последних 16 встречах сыграли 2-12-2.

За первые два периода “Коламбус” перебросал соперника 27-10, но счет был 3:3. Решающую шайбу на второй минуте третьего периода забросил Пьер-Люк Дюбуа.

Источник: nhl.ru
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