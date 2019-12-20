Дмитрий Даниленко выразил свое мнение по поводу молодежного чемпионата Мира в Киеве

Игрок молодежной сборной Украины Дмитрий Даниленко, на своей странице в Фейсбук, выразил благодарность всем участникам главного хоккейного события года.

«Друзья, вот и подошло к концу главное хоккейное событие года. Хочу поблагодарить команду за всё, что мы прошли вместе, наших тренеров которые помогали нам быть хорошим людьми как на льду так и в жизни. Людей, которые вложили очень много сил, чтобы всё было на высоком уровне, а также самое главное – это люди, которые приходили и поддерживали нас на играх и искренне желали нам побед! Очень приятно играть перед домашними трибунами в Киеве-не передать словами!!! Я надеюсь, что после этого чемпионата мира хоккей в Украине станет сильнее и будет улучшаться с каждым годом.!!! Всем спасибо за поддержку!!!».

Стоит отметить, что в январе окончательно сформируется список соперников национальной сборной Украины по отбору на ОИ-2022 в Пекине.