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Хоккей

“Филадельфия” – “Анахайм” (4:1): 40 сэйвов Картера Харта

Николай ПисаревНет комментариев
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Картер Харт

40 сэйвов Картера Харта позволили “Филадельфии” (18-11-5) прервать серию из трех поражений. Также этому способствовали передача Трэвиса Конекни, который вернулся в строй после трех пропущенных матчей из-за сотрясения мозга. С 29 (11+18) очками он является лучшим бомбардиром команды.

“Флайерз” были мотивированы присутствием на матче форварда Оскара Линдблома, которому на прошлой неделе был диагностирован рак кости. В его честь команда показала видеоролик, а игроки вышли на разминку в свитерах “Хоккей против рака”.

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“Он сегодня придал нам много энергии, – сказал Конекни. – Ему непросто, он классный парень. Но мы его должны просто поддерживать”.

Единственный гол “Анахайма” (14-16-4) забил Рикард Ракелл, а вратарь Джон Гибсон отразил 27 бросков.

Источник: nhl.ru
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