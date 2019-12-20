“Филадельфия” – “Анахайм” (4:1): 40 сэйвов Картера Харта

Картер Харт

40 сэйвов Картера Харта позволили “Филадельфии” (18-11-5) прервать серию из трех поражений. Также этому способствовали передача Трэвиса Конекни, который вернулся в строй после трех пропущенных матчей из-за сотрясения мозга. С 29 (11+18) очками он является лучшим бомбардиром команды.

Анахайм Дакс – Филадельфия Флайерз – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)🥅 Картер Харт – 40 сэйвов и 1-я звезда🏒 1-й гол в карьере Давид Каше🚑 Трэвис Конекни вернулся после травмы (передача) 📺📊 https://t.co/mUn0H989LT📸 @NHLFlyers pic.twitter.com/7ZXpxs7NP7 — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

“Флайерз” были мотивированы присутствием на матче форварда Оскара Линдблома, которому на прошлой неделе был диагностирован рак кости. В его честь команда показала видеоролик, а игроки вышли на разминку в свитерах “Хоккей против рака”.

“Он сегодня придал нам много энергии, – сказал Конекни. – Ему непросто, он классный парень. Но мы его должны просто поддерживать”.

Единственный гол “Анахайма” (14-16-4) забил Рикард Ракелл, а вратарь Джон Гибсон отразил 27 бросков.