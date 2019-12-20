“Филадельфия” – “Баффало” (6:1): серия Айкела кончилась травмой

Джеймс ван Римсдик

Результативная серия Джека Айкела прервалась на 17 матчах. Форвард “Баффало” не принял участие в игре из-за повреждения верхней части тела и не смог повторить клубный рекорд Жильбера Перро (18 игр в сезоне 1970-71).

Баффало Сэйбрз – Филадельфия Флайерз – 1:6 (0:3, 0:3, 1:0)🏒 Дубль ван Римсдика и 3 передачи Конекни🥅 Картер Харт (16/17)🚑 Айкел из-за травмы верхней части тела пропустил матч и прервал 17-матчевую серию в очках📺📊 https://t.co/CzatqTcWTC📸 @NHLFlyers pic.twitter.com/c9pGMAPtOu — NHL.RU (@nhlru) December 20, 2019

Без своего лидера и капитана “Сэйбрз” (16-13-7) ничего не смогли противопоставить сопернику. У “Филадельфии” (19-11-5) дубль оформил Джеймс ван Римсдик, а Трэвис Конекни сделал три передачи. Михаил Воробьев забил первый гол в сезоне и второй в НХЛ, а Иван Проворов забросил восьмую шайбу в чемпионате, отличившись в большинстве.

“Флайерз” забили первые три гола за 4:01 в конце первого периода.

“Сегодня нас жестко отшлепали, – сказал тренер “Баффало” Ральф Крюгер. – Соперник играл здорово и воспользовался своим шансом. Мы должны разозлиться и превратить этот гнев в энергию. Что мы и сделаем”.