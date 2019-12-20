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Хоккей

Игорь Архипенко: «Моментами мы играли довольно неплохо»

Николай ПисаревНет комментариев
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Тренер «Ледяных Волков»Игорь Архипенко прокомментировал исход выездного поединка против донецкой команды (7:1).

– Моментами мы играли довольно неплохо. Нас подвели удаления, много пропустили в меньшинстве. Нам нужно оставить то хорошее, что было в этой игре и убрать эти удаления, и расконцентрацию в определенных моментах. Над этим и будем работать дальше.
Следующий свой поединок киевляне проведут на выезде, 21 декабря, против харьковского «Динамо». Матч начнется в 13:50, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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