Константин Буценко: «Нам сейчас очень нужно собраться в командном плане, вернуться к чемпионату»

Главный наставник «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал исход противостояния с харьковским МХК «Динамо» (4:1).

– Хочу поздравить всех болельщиков хоккея, всех жителей Белой Церкви со Святым Николаем, и пожелать здоровья, счастья и успеха. Начинаются светлые и добрые Праздники, которые наполнены волшебством, поэтому еще раз поздравляю всех и желаю хороших праздничных дней!





Сегодня трудно было собрать команду, потому что еще вчера пятеро наших ребят стали бронзовыми призерами чемпионата мира! Еще в 22:00 вчера они играли последнюю игру.





Также четыре наших игрока выступали в составе нашей национальной сборной на Еврочелленджев Будапеште. А еще пятеро представляли юниорскую сборную на товарищеском турнире во Франции.



Поэтому на сегодня все игроки имели разную степень готовности. И очень трудно было собрать команду до одного целого. Но мы видим результат на табло. И я поздравляю ребят с победой.





Очень важно отнестись к каждому матчу. Мы сделаем это в ближайшее время. А положительные эмоции от выступления на международных турнирах помогут игрокам улучшить свои показатели в чемпионате Украины».

Следующий свой поединок белоцерковчане проведут, 22 декабря, на выезде. Соперником «Барсов» станет «Кременчук». Матч начнется в 14:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

По материалам сайта «Белый Барс