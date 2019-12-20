Матчи регулярного чемпионата 20 декабря 2019 (онлайн)

Форвард “Торонто” Остон Мэттьюз

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 20 декабря (время московское):

“Нью-Джерси Девилз” – “Вашингтон Кэпиталз” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Даллас Старз” (03:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Питтсбург Пингвинз” (05:00)

“Рейнджерс” – “Торонто” (03:00 мск): Панарин в ударе

“Рейнджерс” (16-13-4) в понедельник уступили “Нэшвиллу” (2:5) и потерпели второе поражение подряд, а также третье в четырех встречах. Из-за этого “Нью-Йорк” опустился на 12-е место в Восточной конференции. Артемий Панарин в игре с “Предаторз” продлил голевую серию до пяти матчей и достиг рубежа в 20 шайб за сезон, а Александр Георгиев сделал 19 сэйвов. Ожидается, что в пятницу россиянин снова займет место в воротах.

“За короткий промежуток времени мы много играли в хоккей, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн, чья команда после поражения от “Нэшвилла” имела три дня отдыха. – Благодаря этому перерыву мы сможем дать ребятам полноценный отдых, провести полноценную тренировку и подготовиться к следующему отрезку”.

“Торонто” (17-14-4) во вторник обыграл “Баффало” (5:3) и одержал четвертую победу за пять матчей. При новом тренере Шелдоне Кифе “Лифс” сыграли 8-4-0, но до сих пор находятся за пределами восьмерки сильнейших в Восточной конференции.

“Это просто говорит о потенциале команды, – сказал Киф. – Потому что мы все еще далеки от того, на что способны. Но мы делаем много хороших вещей. При этом есть еще много областей, где мы можем стать лучше”.

Остон Мэттьюз забил “Сэйбрз” и в четвертый раз подряд с начала карьеры достиг отметки в 20 голов. До этого в истории “Торонто” подобное удавалось проделать лишь Дэйву Кеону, который забрасывал нее менее 20 шайб в шести сезонах подряд (1960-1966).

“Флорида” – “Даллас” (03:00): результативная серия Радулова



“Флорида” (16-12-5) в понедельник обыграла “Оттаву” (6:1) и прервала серию из трех поражений. В пятницу “Пэнтерз” проведут заключительную встречу в рамках девятиматчевой домашней серии. По ходу нее команда сыграла 4-4-0, а всего в сезоне показатели “Флориды” на своем льду составляют 10-7-2.

Сергей Бобровский после неудачного старта сезона в своих последних шести матчах пропустил в сумме всего семь шайб. В декабре российский голкипер пропускает в среднем лишь 1,69 гола за игру и отражает 95,3% бросков.

Его соотечественник Антон Худобин в четверг сделал 45 сэйвов и помог “Далласу” (20-12-4) победить “Тампу” (4:3 ОТ) в матче, в котором его команда проигрывала со счетом 1:3. Ожидается, что в пятницу место в воротах “Старз” займет Бен Бишоп.

“Мы соглашаемся на такую победу и делаем ноги, – сказал после победы над “Лайтнинг” тренер “Далласа” Рик Боунесс, чья команда уступила по броскам 20-48. – Сегодня был наш худший матч за долгое время. Худобин был великолепен. Да, мы играли неважно, это понятно. Но я горжусь тем, как ребята сражались в третьем периоде”.

При Боунессе “Старз” сыграли 3-1-1 и сейчас занимают третье место в Центральном дивизионе. Александр Радулов в пятницу попробует продлить результативную серию до семи матчей. В предыдущих шести он набрал 9 (2+7) очков.

“Нью-Джерси” – “Вашингтон” (03:00): “Девилз” приходят в себя

“Нью-Джерси” в среду обыграл “Анахайм” (3:1) и одержал победу в первом матче после обмена Тэйлора Холла в “Аризону”. Для “Девилз” (11-17-5) та победа стала второй подряд после серии из семи поражений. С 27 очками команда занимает предпоследнее место в лиге и в пятницу попробует впервые в сезоне выиграть в третий раз подряд.

После увольнения Джона Хайнса и назначения Алена Насреддина “Нью-Джерси” сыграл 2-4-1. Вратарь “Девилз” Маккензи Блэквуд в двух последних матчах пропустил по одному голу и отразил 57 из 59 бросков.

“Кэпиталз” (24-6-5) в последних 10 матчах сыграли 8-2-0. При этом оба поражения команда потерпела от “Коламбуса”. В понедельник “Вашингтон” уступил “Блю Джекетс” со счетом 0:3 и проиграл в гостях впервые за шесть матчей. Кроме того, “Кэпиталз” впервые в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы.

Александр Овечкин в той встрече нанес девять бросков в створ, но остался без очков в третьей игре подряд и в шестой раз за семь последних матчей. С 21 голом он делит третье место в снайперском зачете еще с четырьмя игроками. В 53 играх против “Нью-Джерси” нападающий набрал 58 (25+33) очков.

Ожидается, что в пятницу место в воротах “Вашингтона” займет Илья Самсонов, который попробует одержать свою третью победу подряд. В 11 матчах этого сезона (10 в старте) он сыграл 8-2-1, пропуская в среднем 2,38 шайбы за игру и отражая 91,8% бросков.

“Эдмонтон” – “Питтсбург” (05:00): победы “Пингвинз”

“Питтсбург” (20-10-4) во вторник обыграл “Калгари” (4:1), продлил победную серию до трех матчей и одержал шестую победу в последних семи играх (6-1-0). С 44 очками команда занимает четвертое место в Столичном дивизионе. Евгений Малкин в той встрече забил 400-й гол в карьере, а Тристан Джарри сделал 33 сэйва и одержал пятую победу за шесть матчей в старте.

“Мы усердно работаем и понимаем, что играть в этой лиге непросто, – сказал Малкин, ставший во вторник четвертым игроком в клубной истории и седьмым россиянином, забившим 400 голов. – Молодые ребята понимают, что при обилии травм им надо себя проявлять, и они это делают. Мы не забиваем по пять голов в каждом матче, а выигрываем 2:1, 3:2. Для нас это важно”.

“Каждый гол – особенный, – добавил Малкин. – 400 – хорошее число. Это большое число, но я точно хочу еще больше. Например, еще сотню”.

Малкин также вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ среди россиян по числу очков (1031), обойдя Алексея Ковалева (1029). Впереди остались только Александр Овечкин (1244), Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032).

“Это особенные имена, – сказал Малкин. – Легенды. Я тоже хочу быть среди лучших. Хочу играть в свой лучший хоккей. И сейчас я его чувствую. Надеюсь, что мне удастся провести еще пять-шесть лет в “Питтсбурге”, а там посмотрим”.

В четверг стало известно, что “Пингвинз” на несколько недель остались без защитника Джастина Шульца, который получил травму нижней части тела в игре с “Флэймз”.

“Ойлерз” (19-14-4) в последних шести матчах одержали только одну победу (1-4-1) и опустились на третье место в Тихоокеанском дивизионе. В среду “Эдмонтон” уступил “Сент-Луису” (1:2) и не использовал ни одного из четырех шансов в большинстве, на чем прервалась его серия из восьми игр с голами при численном преимуществе.

Встреча в пятницу могла ознаменоваться очередным очным противостоянием Коннора Макдэвида и Сидни Кросби, но капитан “Питтсбурга” продолжает восстанавливаться после операции. Без него “Пингвинз” сыграли 10-4-3. Макдэвид же с 59 (20+39) очками возглавляет гонку бомбардиров.

В нынешнем сезоне команды встречались 1 ноября. Тогда “Эдмонтон” одержал гостевую победу в овертайме со счетом 2:1. До этого “Ойлерз” уступили “Питтсбургу” в шести очных матчах подряд.