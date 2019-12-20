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Хоккей

Руководство херсонского «Днепра» извинилось перед болельщиками за не состоявшийся поединок

Николай ПисаревНет комментариев
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В связи с техническими проблемами, возникшими на ледовой арене «Фаворит» в Херсоне, ХК «Днепр» проинформировал о невозможности проведения матча №62 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч 19 декабря 2019 года.

Руководство ХК «Днепр» и администрация «Фаворит-Арены» приносят искренние извинения болельщицам и болельщикам за невозможность насладиться игрой «Днепр» – «Кременчук».
Дополнительно информация, на какой матч билеты на 19.12.19 будут действительны: в игре с «Донбассом» (8 января) или «Кременчуком» (19 февраля).

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Если вы выберете возврата денег – м.т. (095)-544-1097

По материалам сайта ХК «Днепр»

Источник: uhl.ua
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