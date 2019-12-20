“Сан-Хосе” – “Аризона” (2:3): удачный дебют Холла

Тэйлор Холл

Тэйлор Холл будет играть под номером 91 📺📊 https://t.co/jI9NdnV8pa pic.twitter.com/kPPnJZYPGM — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

Тэйлор Холл организовал победный гол “Койотиз” на 18-й минуте третьего периода, с победы дебютировав за новый клуб после обмена из “Нью-Джерси”. Холл выиграл единоборство у борта у защитника “Шаркс” Брендена Диллона и снабдил пасом забившего Оливера Экман-Ларссона.

Аризона Койотис – Сан-Хосе Шаркс – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)Тэйлор Холл при счете 2:2 обобрал Диллона и выдал пас на Оливер Экман-Ларссона, который забил победный гол за 2,5 минуты до сирены.Хорошее начало – половина успехаМатч и день закончены 🏁📺📊 https://t.co/VypycO3eJM pic.twitter.com/fFC6Itl6e9 — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

“Аризона” (20-12-4) одержала вторую победу за четыре матча также благодаря 26 сэйвам Дарси Кюмпера.

“Сан-Хосе” (16-18-2) потерпел седьмое поражение за восемь матчей (1-6-1) и второе в трех матчах после увольнения Питера Дебура. Оба гола “Шаркс” забил Томаш Гертл. “Акулы” последние 46 секунд третьего периода провели вшестером против троих соперников, но ни одного опасного момента не создали.

Защитник Брент Бернс отметился передачей и набрал первое очко за 12 игр – с 25 ноября. В воротах “Шаркс” сыграл Аарон Делл, сделавший 16 сэйвов.