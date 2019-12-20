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“Сан-Хосе” – “Аризона” (2:3): удачный дебют Холла

Николай ПисаревНет комментариев
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Тэйлор Холл

Тэйлор Холл организовал победный гол “Койотиз” на 18-й минуте третьего периода, с победы дебютировав за новый клуб после обмена из “Нью-Джерси”. Холл выиграл единоборство у борта у защитника “Шаркс” Брендена Диллона и снабдил пасом забившего Оливера Экман-Ларссона.

“Аризона” (20-12-4) одержала вторую победу за четыре матча также благодаря 26 сэйвам Дарси Кюмпера.

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“Сан-Хосе” (16-18-2) потерпел седьмое поражение за восемь матчей (1-6-1) и второе в трех матчах после увольнения Питера Дебура. Оба гола “Шаркс” забил Томаш Гертл. “Акулы” последние 46 секунд третьего периода провели вшестером против троих соперников, но ни одного опасного момента не создали.

Защитник Брент Бернс отметился передачей и набрал первое очко за 12 игр – с 25 ноября. В воротах “Шаркс” сыграл Аарон Делл, сделавший 16 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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