“Тампа-Бэй” – “Оттава” (4:3 ОТ): Кучеров забил, но был наказан

Брэйден Пойнт

Гол Энтони Сирелли за 19 секунд до конца овертайма принес “Тампе” (17-12-3) третью победу в последних четырех матчах. Также у “Лайтнинг” забивали Никита Кучеров, Седрик Пакетт и Брэйден Пойнт.

Оттава Сенаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг – 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1) 🏒 Энтони Сирелли забил гол за 19 секунд до конца овертайма к восторгу 19 092 зрителей, собравшихся Амали Арене🏒 Никита Кучеров вернулся после травмы и забил 11й гол📺📊 https://t.co/pVKM8nKeEo📸 @TBLightning pic.twitter.com/3NO9YEvMum — NHL.RU (@nhlru) December 18, 2019

Участие Кучерова в игре был под вопросом из-за повреждения ноги. Но он вышел на матч и открыл счет в первом периоде, забив свой 11-й гол в сезоне. Однако во втором периоде после ошибки Кучерова Энтони Дюклер сравнял счет (3:3), за что российского форварда наказали урезанием игрового времени. Он провел одну смену в начале третьего периода, но потом на льду больше не появлялся.

“Тренер должен принимать решения и делать все, чтобы команда побеждала, – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Таково было наше решение. Он является важной частью команды, и на его месте мог оказаться любой”.Вратарь “Тампы” Андрей Василевский сделал 25 сэйвов и одержал четвертую победу в последних пяти встречах.

“Сенаторз” (14-18-3) проиграли второй раз подряд. Для Дюклера гол стал восьмым за последние шесть матчей. В воротах “Оттавы” сыграл Маркус Хогберг, сделавший 36 сэйвов. А защитник Томас Шабо провел на льду 37:50. С сезона 2005-06 это второй результат в лиге после Денниса Уайдмена, сыгравшего 38:05 18 января 2014 года в составе “Калгари” против “Ванкувера”.