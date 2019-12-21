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Хоккей

“Эдмонтон” – “Питтсбург” (2:5): Малкин догнал Могильного

Николай ПисаревНет комментариев
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Макдэвид, Малкин и Джарри

“Питтсбург” в 19-й раз подряд не проиграл в основное время “Эдмонтону” (15-0-4). Это самая длинная серия “Пингвинз” против одного соперника и самая длинная действующая в НХЛ.

“Питтсбург” (21-10-4) также одержал четвертую победу подряд благодаря 26 сэйвам Тристана Джарри и голам пяти разных игроков.

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Евгений Малкин ассистировал на гол в большинстве Криса Летанга и продлил результативную серию до пяти матчей. Очко стало для него 30-м в сезоне и 1032-м в карьере, и Джино догнал Александра Могильного на третьем месте по результативности в истории НХЛ среди россиян. Впереди остались только Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1246).

“Эдмонтон” (19-15-4) потерпел шестое поражение за семь матчей (1-5-1). По шайбе у “Ойлерз” забросили Зак Кэссиан и Райли Шихан, а Майк Смит сделал 21 сэйв.

Источник: nhl.ru
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