“Эдмонтон” – “Питтсбург” (2:5): Малкин догнал Могильного

Макдэвид, Малкин и Джарри

“Питтсбург” в 19-й раз подряд не проиграл в основное время “Эдмонтону” (15-0-4). Это самая длинная серия “Пингвинз” против одного соперника и самая длинная действующая в НХЛ.

Питтсбург Пингвинз – Эдмонтон Ойлерз – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)🥅4-я подряд победа Питтсбурга и Тристана Джарри (26/28)💪Гости продолжили серию доминирования над Ойлерз, которым они не проигрывают в основное время с сезона 2007-08 (15-0-4)📺📊https://t.co/tkdPRMpW22📸 @penguins pic.twitter.com/8su2b44kw4 — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

“Питтсбург” (21-10-4) также одержал четвертую победу подряд благодаря 26 сэйвам Тристана Джарри и голам пяти разных игроков.

Евгений Малкин ассистировал на гол в большинстве Криса Летанга и продлил результативную серию до пяти матчей. Очко стало для него 30-м в сезоне и 1032-м в карьере, и Джино догнал Александра Могильного на третьем месте по результативности в истории НХЛ среди россиян. Впереди остались только Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1246).

“Эдмонтон” (19-15-4) потерпел шестое поражение за семь матчей (1-5-1). По шайбе у “Ойлерз” забросили Зак Кэссиан и Райли Шихан, а Майк Смит сделал 21 сэйв.