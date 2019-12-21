“Флорида” – “Даллас” (7:4): второй подряд хет-трик Акьяри

Акьяри и Худобин

Ноэль Акьяри оформил второй хет-трик подряд и обеспечил “Флориде” (12-17-5) пятую победу в закончившемся девятиматчевом домашнем отрезке (5-4-0). Все три шайбы Акьяри забросил во втором периоде, в том числе третью – со штрафного броска.

🧢 Ноэль Акьяри делает натуральный хет-трик в течение 4 минут, который стал для него 2-м в карьере, 1-й был в предыдущей игре с ОттавойДва хет-трика подряд в истории клуба лишь однажды удались Павлу Буре (10-14 февраля 2001 года)📺📊 https://t.co/aa3XhyckQ2📢 @PR_NHL pic.twitter.com/d4ujicwXpL — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

Он стал вторым игроком в истории “Флориды”, оформившим два хет-трика подряд. Первым был Павел Буре, сделавший это 10 и 14 февраля 2001 года. В понедельник Акьяри забил три гола в ворота “Оттавы” (6:1).

“Просто шайбы идут в ворота, – скромно отметил форвард. – Иногда хорошие вещи случаются”.

Также голом и тремя пасами у “Пантерз” отметился Джонатан Юбердо, а Сергей Бобровский сделал 27 сэйвов.

“Это лучший парень в мире, – сказал Винсент Трочек, набравший 3 (1+2) очка, об Аьяари. – Интересно наблюдать за тем, как он превращается в Ноэля Гретцки. Будем надеяться, что это продолжится”.

Джо Павелски проводит свой 1000-й матчПока неудачно: после 2-х периодов Даллас проигрывает Флориде 2:7📺📊 https://t.co/aa3XhyckQ2📸 @DallasStars #GoStars pic.twitter.com/aSsZy12DGj — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

Нападающий “Далласа” Джо Павелски в своем 1000-м матче в НХЛ отметился передачей. Дубль у “Старз” (20-13-4) оформил Тайлер Сегин, еще одну шайбу забросил Денис Гурьянов. Александр Радулов из-за травмы не смог принять участие в матче, но он может восстановиться к воскресной игре против “Калгари”.

Вратарь “Далласа” Бен Бишоп пропустил шесть шайб с 20 бросков и во втором периоде был заменен на Антона Худобина, который справился с 12 бросками из 13.