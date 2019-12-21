Холл может подписать контракт с “Койотиз”

Тэйлор Холл на первой раскатке

“Аризона Койотиз”, возможно, видит в Тэйлоре Холле не только игрока, взятого в аренду до окончания этого сезона.

28-летний форвард, которого в понедельник обменяли из “Нью-Джерси Девилз” в “Аризону”, должен стать неограниченно свободным агентом 1 июля 2020 года, потому что у него заканчивается срок действия контракта. В пятницу агент спортсмена не исключил, что его клиент может заключить новое соглашение с “Койотиз” до этого срока.

“Такая возможность существует, это так, – сказал в интервью изданию Athletic Даррен Феррис. – У “Аризоны” появился шанс, которого в других условиях могло бы и не быть. Он может задуматься о будущем уже сейчас, потому что никто не знает, в каком психологическом состоянии он будет находиться в конце сезона. Сейчас есть шанс оставить его у себя, показав, что значит быть игроком “Аризоны”. У меня есть ощущение, что ему понравится играть и жить здесь. Он вполне может решить, что готов играть в этой команде какое-то время”.

“Койотиз” получили Холла и нападающего Блейка Спирза в обмен на молодых форвардов Николаса Меркли и Нэйта Шнарра, защитника Кевина Бала, а также два условных выбора на драфте (в первом раунде в 2020 году и в третьем – в 2021-м).

В дебютной игре за “Койотиз” против “Сан-Хосе Шаркс” во вторник Холл помог забросить победную шайбу (счет 3:2). В четверг он также отдал голевой пас, но “Аризона” проиграла “Миннесота Уайлд” – 5:8. В нынешнем чемпионате нападающий провел 32 матча, набрав 27 (6+21) очков.

“Не бывает таких ситуаций, когда хоккеист заявляет, что твердо собрался выходить на рынок свободных агентов. Других вариантов для него нет, – говорит Феррис. – И ему все равно, что ему предлагают. Так не бывает. В каждой ситуации есть свои нюансы. У каждого игрока свой подход, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, которые влияют на сроки заключения контракта. Все они доводятся до сведения хоккеиста, мы внимательно изучаем все аспекты, смотрим на цифры, анализируем и просчитываем последствия. Многое происходит до того, как мы выйдем на игрока с конкретной рекомендацией. Он должен понимать, какие у него варианты и на что он может рассчитывать”.

В прошлом сезоне Холл сыграл 33 матча, набрав 37 (11+26) очков. По итогам чемпионата 2017-18 годов его признали самым ценным игроком лиги (приз Харта). Тогда он записал на свой счет 93 (39+54) балла за результативность в 76 матчах и помог “Девилз” пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли впервые за шесть лет.

“Койотиз” (20-13-4) в последний раз играли в плей-офф семь лет назад. Но сейчас они делят первое место в Тихоокеанском дивизионе с “Вегас Голден Найтс”. Следующий матч команда проведет на выезде против “Детройт Ред Уингз” в воскресенье (понедельник, 03:00 мск).

“(Генеральный менеджер “Койотиз”) Джон (Чайка) и я обстоятельно поговорили в понедельник. В клубе хотят, чтобы он осмотрелся на новом месте, почувствовал себя игроком команды, а дальше будет видно, – сказал Феррис. – Хоккеисты очень много работают, чтобы добиться определенного положения и получить определенные возможности. Вероятно, именно поэтому (генеральный менеджер “Девилз”) Рэй (Шеро) выставил его на обмен. Он не захотел рисковать, так как не был уверен в том, что продлит с ним контракт. Он решил, что, если у его команды дела складываются не самым лучшим образом, он может его обменять. Было бы значительно хуже, если бы команда не попала в плей-офф и потеряла бы Холла, не получив за него никакой компенсации”.

“Безусловно, мы очень хотим, чтобы этот сезон сложился для него как можно лучше, – сказал Чайка на пресс-конференции, объявляя обмен. – Вот что я думаю о контракте. Пусть он приедет сюда, узнает, что значит быть игроком “Койотиз”, каково жить в Аризоне, познакомится с нашими сотрудниками и тем, как у нас ведут дела. … В конце сезона мы можем встретиться. Возможно, тогда мы найдем точки соприкосновения … Быть может он захочет остаться здесь надолго.