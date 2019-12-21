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Хоккей

“Колорадо” – “Каролина” (1:3): дотянули до последнего

Николай ПисаревНет комментариев
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Джэйккоб Слэвин и Джеймс Раймер

После 57 минут игры “Колорадо” вел с минимальным счетом благодаря голу Габриэля Ландескога в большинстве в начале третьего периода. Но в следующие три минуты “Каролина” отличилась трижды: на отметке 57:04 Андрей Свечников сравнял счет, на 58:21 Джейкоб Славин забил победный гол, а за шесть секунд до финальной сирены Себастьян Ахо поразил пустые ворота.

“Харрикейнз” (22-11-2) продлили серию без поражений в основное время до семи матчей (6-0-1) и завершили гостевое турне 4-0-1. Надежно в воротах “Каролины” сыграл Джеймс Раймер, отразивший 27 бросков.

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“Колорадо” (22-10-3) потерпел третье поражение за последние 12 матчей (9-2-1). Особенно обидно у “Эвеланш” пришлось голкиперу Филиппу Грубауэру, сделавшему 37 сэйвов.

Защитник “Колорадо” Никита Задоров по тренерскому решению просидел на лавке весь третий период.

Источник: nhl.ru
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