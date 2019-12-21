Матчи регулярного чемпионата 21 декабря 2019 (онлайн)

Игроки Сэйбрз перед матчем

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Расписание матчей 21 декабря (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Анахайм Дакс” (21:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Лос-Анджелес Айлендерс” (21:00)

“Миннесота Уайлд” – “Виннипег Джетс” (22:00)

“Бостон Брюинз” – “Нэшвилл Предаторз” (03:00)

“Вашингтон Кэпиталз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Нью-Джерси Девилз” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Филадельфия Флайерз” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Колорадо Эвеланш” – “Чикаго Блэкхокс” (05:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Питтсбург Пингвинз” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Сент-Луис Блюз” (06:30)

“Вашингтон” – “Тампа-Бэй” (03:00 мск): Овечкин против Кучерова

“Кэпиталз” (25-6-5) в пятницу обыграли “Нью-Джерси” (6:3), одержали третью победу за четыре матча и с 55 очками продолжают лидировать в общей таблице НХЛ, опережая ближайших преследователей на пять баллов. Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем в игре с “Девилз” набрали шесть очков на двоих, отметив 900-й совместный матч. Очки для Овечкина стали первыми за четыре игры.

“Тампа” (17-12-4) в последних пяти матчах сыграла 3-1-1 и сейчас занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от восьмерки сильнейших на два очка. В четверг “Лайтнинг” уступили “Далласу” (3:4 ОТ), хотя перебросали соперника 48-20. Никита Кучеров в той игре отметился одной передачей и продлил результативную серию до четырех встреч. Всего в этом сезоне в его активе 36 (11+25) баллов.

“У нас было полно шансов, надо просто реализовывать моменты и забивать голы, – сказал после поражения от “Старз” Михаил Сергачев. – В этом наша проблема. В остальном же мы играли хорошо”.

В субботу команды проведут третий и заключительный очный поединок в сезоне. В предыдущих двух сильнее был “Вашингтон”. Сначала “Кэпиталз” 29 ноября одержали домашнюю победу со счетом 4:3 (ОТ), а 14 декабря были сильнее уже в гостях 5:2.

“Сан-Хосе” – “Сент-Луис” (06:30): победная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (22-8-6) в среду обыграл “Эдмонтон” (2:1) и одержал четвертую победу подряд. С 50 очками “Блюз” возглавляют Западную конференцию. В последних двух матчах команде не смог помочь травмированный Иван Барбашев. В субботу Крэйг Беруби проведет 100-й матч в качестве главного тренера “Сент-Луиса” и попробует одержать 61-ю победу (сейчас 60-27-12), что станет рекордом клуба.

“Сан-Хосе” (16-18-2) во вторник уступил “Аризоне” (2:3), потерпев седьмое поражение за восемь матчей (1-6-1) и второе в трех встречах после увольнения Питера Дебура. В концовке встречи с “Койотиз” команда не смогла использовать преимущество “шесть на три”, а в последних 15 играх “Шаркс” реализовали только одно большинство.

“Айлендерс” – “Анахайм” (21:00): потери “Дакс”

“Айлендерс”(23-8-2) в последних 10 матчах сыграли 7-3-0 и с 48 очками занимают второе место в Столичном дивизионе. Команда на семь баллов отстает от лидирующего “Вашингтона”, но имеет три игры в запасе. В четверг “Нью-Йорк” впервые за восемь личных встреч обыграл “Бостон” (3:2 Б), а Семен Варламов сделал 27 сэйвов. Ожидается, что в порядке очередности в субботу сыграет Томас Грайсс.

“Для нас было важно реабилитироваться (после поражения во вторник от “Нэшвилла” со счетом 3:8), – сказал Варламов после поединка с “Брюинз”. – Та игра была ужасом. Мы играли неплохо, но пропустили с каждого броска. Такие вещи случаются, сезон длинный, поэтому сегодня было важно победить и вернуть уверенность в себе”.

В игре с “Брюинз” команда потеряла форварда Кэла Клаттербака, которому случайно порезал руку коньком Патрис Бержерон. После матча нападающий “Айлендерс” был отправлен больницу. О сроках его возвращения не сообщалось.

“Анахайм” (14-17-4) в среду уступил “Нью-Джерси” (1:3) и потерпел второе поражение подряд. С 32 очками “Дакс” занимают последнее место в Западной конференции. В среднем команда забрасывает всего 2,49 шайбы за игру. На этой неделе “Анахайм” лишился форвардов Троя Терри и Дерека Гранта, которые выбыли на несколько недель. Статус защитника Джейкоба Ларссона “со дня на день”.

“Баффало” – “Лос-Анджелес” (21:00): удачная серия “Кингз”

“Лос-Анджелес” (15-18-4) в четверг уступил “Коламбусу” (2:3 ОТ), но в шестой раз подряд набрал очки (4-0-2) после отрезка 2-6-1. Кроме того, “Кингз” продлили очковую серию в гостях до пяти игр (3-0-2) и в субботу попытаются завершить шестиматчевое турне на мажорной ноте. Удачный отрезок помог команде подняться с последнего места в Западной конференции.

“Сэйбрз” (16-13-7) в четверг играли без Джека Айкела, получившего травму верхней части тела во время разминки, и крупно уступили “Филадельфии” (1:6), потерпев третье поражение подряд. Решение об участии капитана “Баффало” в субботнем матче против “Лос-Анджелеса” будет приниматься перед игрой. Из-за пропущенной встречи результативная серия Джека Айкела прервалась на 17 матчах. Он не смог повторить клубный рекорд Жильбера Перро (18 игр в сезоне 1970-71). С 24 голами Айкел занимает второе место в НХЛ, а с 50 очками делит пятое.

“Что касается Джека, его статус “со дня на день”, – сказал тренер “Баффало” Ральф Крюгер об Айкеле после пятничной тренировки. – Мы решим этот вопрос утром”.

Также Крюгер сообщил, что нападающий Эван Родригес, занимавшийся в пятницу, выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела, а нападающий Юхан Ларссон пропустит две ближайшие встречи. Оба получили повреждения в игре с “Флайерз”.

В предыдущий раз команды встречались 17 октября в Лос-Анджелесе. Тогда гости выиграли со счетом 3:0, а Картер Хаттон установил рекорд клуба, отразив все 47 бросков и сыграв при этом на ноль.

“Миннесота” – “Виннипег” (22:00): Уилер в шаге от Ковальчука

Форварду “Виннипега” Блэйку Уилеру нужно набрать еще одно очко, чтобы повторить рекорд результативности в истории франшизы, который принадлежит Илье Ковальчуку (615 баллов) и был установлен им во время выступления за “Атланту Трэшерз”.

“Виннипег” (20-13-2) после удачной серии потерпел два поражения подряд и три в последних четырех матчах. Из-за этого “Джетс” опустились на четвертое место в Центральном дивизионе. Коннор Хеллебак в этих четырех встречах пропустил 16 шайб после 120 бросков (86,7% сэйвов).

“Миннесота” (17-14-5) в четверг обыграла “Аризону” (8:5) и одержала первую победу в трех матчах. С 39 очками команда занимает девятое место в Западной конференции. Эрик Стаал в субботу попробует продлить результативную до шести встреч. В предыдущих пяти он набрал 9 (5+4) баллов.

“Уайлд” провели на выезде 23 из первых 36 поединков. Теперь команде предстоит провести 18 из следующих 22 игр на своем льду. В пятницу стало известно, что второй бомбардир “Миннесоты” Джейсон Зукер выбыл на четыре-шесть недель из-за перелома ноги.

В субботу команды проведут вторую очную встречу в сезоне. 10 октября “Джетс” одержали домашнюю победу со счетом 5:2. До этого “Уайлд” выиграли шесть очных поединков подряд.

“Бостон” – “Нэшвилл” (03:00): неудачный отрезок “Брюинз”

“Бостон” в четверг уступил “Айлендерс” (2:3 Б). В последних восьми матчах “Брюинз” (21-7-8) одержали только одну победу (1-4-3) и впервые с октября 2015 года проиграли дома четыре раза подряд. Перед этим у команды Брюса Кэссиди была серия из восьми выигрышей. В субботу “Бостон” проведет третий поединок в рамках четырехматчевого домашнего отрезка.

Лучший снайпер сезона Давид Пастрняк (28 голов) в последних девяти встречах отличился только три раза, а его партнер по звену Брэд Маршан не смог забросить ни одной шайбы в предыдущих девяти матчах.

“Предэйторз” (16-12-6) в субботу попробуют достойно завершить пока что успешное четырехматчевое турне. В четверг “Нэшвилл” в овертайме уступил “Оттаве” (4:5 ОТ), но при этом набрал очки в третьем поединке подряд (2-0-1). С 38 баллами команда занимает шестое место в Центральном дивизионе. В пятницу “Предэйторз” отправили обратно в АХЛ форварда Якова Тренина, который в шести матчах сезона набрал 2 (1+1) очка.

“Нэшвилл” обыграл “Бостон” в пяти последних очных встречах из восьми. В следующий раз команды встретятся 7 января.

“Оттава” – “Филадельфия” (03:00): защитные проблемы “Сенаторз”

“Сенаторз” (15-18-3) в четверг обыграли “Нэшвилл” (5:4 ОТ). Энтони Дюклэйр в том матче забил 20-й гол в сезоне и повторил личный рекорд, а вратарь Маркус Хогберг одержал первую в карьере победу. Другой голкипер “Оттавы” Андерс Нильссон был помещен в список травмированных из-за сотрясения мозга. При этом Крэйг Андерсон восстановился после травмы колена и готов вернуться в состав.

Защитник “Оттавы” Томас Шабо в игре против “Предэйторз” провел на льду 33:49. За последние две встречи его общее игровое время составило 71:39. С сезона 2005-06 это второй показатель в двух подряд матчах после 72:19 Райана Сутера (“Миннесота”) в ноябре 2013 года. С учетом того, что в субботу у “Оттавы” по неназванной причине не сыграет Рон Хэйнси, а Никита Зайцев и Дилан Демело продолжают залечивать повреждения, Шабо может сыграть еще больше.

“Филадельфия” (19-11-5) после серии из трех матчей без побед выиграла дважды подряд с общим счетом 10:2. В четверг “Флайерз” были сильнее “Баффало” (6:1), тогда по шайбе в их составе забросили Михаил Воробьев и Иван Проворов.

Команды проведут третью и последнюю очную встречу в сезоне. В предыдущих двух они одержали по одной домашней победе.

“Колорадо” – “Чикаго” (05:00): “Блэкхокс” жаждут реванша

В нынешнем сезоне команды встречались уже трижды. И во всех трех матчах сильнее был “Колорадо”, который обыграл соперника с общим счетом 16:6. Последний поединок состоялся в среду. Тогда “Эвеланш” победили 4:1.

После этого “Колорадо” (22-10-3) уступил “Каролине” (1:3) и потерпел третье поражение за последние 12 матчей (9-2-1). При этом 57 минут игры “Эвеланш” вели с минимальным счетом. Ожидается, что в субботу в состав команды после шести пропущенных встреч из-за травмы верхней части тела может вернуться защитник Кейл Макар.

“Чикаго” (14-16-6) после поражения от “Колорадо” (1:4) в четверг обыграл “Виннипег” (4:1). “Блэкхокс” доигрывали встречу без форварда Брэндона Саада, получившего повреждение лодыжки и выбывшего на несколько недель.

“Ванкувер” – “Питтсбург” (06:00): серия “Пингвинз”

“Питтсбург” в пятницу в 19-й раз подряд не проиграл в основное время “Эдмонтону” (15-0-4). Команда Майка Салливана была сильнее со счетом 5:2. Это самая длинная серия “Пингвинз” против одного соперника и самая длинная действующая в НХЛ. “Питтсбург” (21-10-4) также одержал четвертую победу подряд и 10-ю в 13 последних играх. Тристан Джарри выходил в старте в пяти матчах подряд, но в субботу, как ожидается, уступит место Мэтту Мюррею.

Евгений Малкин в пятницу отметился передачей и продлил результативную серию до пяти матчей. Очко стало для него 30-м в сезоне и 1032-м в карьере. Джино догнал Александра Могильного на третьем месте по результативности в истории НХЛ среди россиян и в субботу может вырваться вперед. Впереди остались только Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1246).

“Ванкувер” (17-15-4) в четверг обыграл “Вегас” (5:4 ОТ) и прервал серию из трех поражений. С 38 очками команда занимает пятое место Тихоокеанском дивизионе.

“Эта победа была очень важна для нас, – сказал Элиас Петтерссон. – Нужно постараться развить успех”.

“Коламбус” – “Нью-Джерси” (03:00): удачный отрезок “Блю Джекетс”

“Коламбус” (15-14-6) в четверг вырвал победу у “Лос-Анджелеса” (3:2 ОТ), выиграв в третий раз подряд и продлив результативную серию до шести матчей (4-0-2). Это стало повторением самого удачного отрезка команды в сезоне. Встречу с “Кингз” “Блю Джекетс” заканчивали без Кэма Аткинсона, который не сыграет до перерыва на Рождество. Он стал шестым игроком “Коламбуса” за последние шесть матчей, выбывшим из-за травмы.

“Девилз” (11-18-5) в пятницу уступили “Вашингтону” (3:6) и проиграли впервые за три матча. Голкипер “Девилз” Маккензи Блэквуд пропустил пять шайб с 26 бросков и в третьем периоде был заменен на Жиля Сенна, дебютировавшего в НХЛ. Не исключено, что в субботу Сенн проведет первый в карьере матч в старте.

“Нужно забыть про это. В последнее время мы играем в хороший хоккей и не можем позволить, чтобы сегодняшнее поражение перешло в завтрашний день”, – сказал форвард “Девилз” Кайл Палмиери.

“Коламбус” обыграл “Нью-Джерси” в семи последних очных матчах подряд. В том числе четыре раза по ходу прошлого сезона.

“Торонто” – “Детройт” (03:00): “Лифс” идут вперед

“Торонто” (18-14-4) в пятницу обыграл “Рейнджерс” (6:3) и одержал третью победу подряд. Голом и передачей в составе “Лифс” в том матче отметился Илья Михеев, забивший в третьем поединке подряд после серии из 21 игры без голов.

“Прогресс есть, и мне это нравится, – сказал тренер “Торонто” Шелдон Киф, при котором команда сыграла 9-4-0 и вернулась в восьмерку сильнейших на Востоке. – Даже когда дела идут не лучшим образом, движение вперед заметно”.

Ожидается, что в субботу место в воротах “Лифс” займет Майкл Хатчинсон, который в этом сезоне сыграл 0-5-1. В нынешнем сезоне “Торонто” не одержал еще ни одной победы в тех матчах, когда ворота команды защищал не Фредерик Андерсен.

Сравнение статистики Торонто при Бэбкоке и Кифе:- исходы- забитые голы в среднем за матч- пропущенные голы в среднем за матч- реализация большинства- % очков в матчах, когда забивали первыми pic.twitter.com/28VmcEIU9p — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

“Детройт” (9-24-3) во вторник уступил “Коламбусу” (3:5) и проиграл второй раз подряд. В последних 16 встречах “Ред Уингз” сыграли 2-12-2. В нынешнем сезоне команда одержала на выезде всего четыре победы и продолжает оставаться худшей командой лиги. Во вторник защитник “Детройта” Дэнни Декайзер перенес операцию на спине, из-за которой, как ожидается, пропустит остаток сезона.

В этом сезоне команды встречались дважды. Оба раза сильнее был “Торонто”, который переиграл соперника с общим счетом 11:2.

“Эдмонтон” – “Монреаль” (03:00): спад “Ойлерз” продолжается

“Эдмонтон” (19-15-4) в пятницу уступил “Питтсбургу” (2:5) и потерпел шестое поражение за семь матчей (1-5-1). “Ойлерз” потерпели четыре домашних поражения подряд (0-3-1), а в последних 12 встречах сыграли 3-8-1. Из-за неудачного отрезка команда опустилась на третье место в Тихоокеанском дивизионе.

“Канадиенс” (17-12-6) в четверг обыграли “Калгари” (4:3 ОТ) и одержали пятую победу в шести встречах (5-1-0) после 10-матчевого отрезка 1-6-3. Это позволило команде выйти на второе место в Атлантическом дивизионе.

“Сочетание лучшей игры, лучших действий в обороне и удачных отскоков, – ответил Кэри Прайс на вопрос, что изменилось в игре команды. – Кажется, это обычный рецепт успеха”.

“Каролина” – “Флорида” (03:00): удачный отрезок “Харрикейнз”

“Харрикейнз” (22-11-2) в четверг одержали волевую победу над “Колорадо” (3:1) и продлили серию без поражений в основное время до семи матчей (6-0-1). “Каролина” завершила турне 4-0-1 и сейчас занимает третье место в Столичном дивизионе.

Андрей Свечников отличился в двух последних матчах и с 36 (15+21) очками является лучшим бомбардиром команды. Себастьян Ахо в последних шести встречах набрал 12 (8+4) баллов.

“Флорида” (12-17-5) в пятницу обыграла “Даллас” (7:4) и одержала пятую победу в закончившемся девятиматчевом домашнем отрезке (5-4-0). Успех “Пэнтерз” принес Ноэль Акьяри, который оформил второй хет-трик подряд. Он стал вторым игроком в истории “Флориды”, оформившим два хет-трика кряду. Первым был Павел Буре, сделавший это 10 и 14 февраля 2001 года. В понедельник Акьяри забил три гола в ворота “Оттавы” (6:1).

“Просто шайбы идут в ворота, – сказал форвард. – Иногда хорошие вещи случаются”.

Сергей Бобровский начал в старте семь матчей подряд, но в субботу, как ожидается, уступит место в воротах Крису Дриджеру. В этом сезоне в двух встречах против “Харрикейнз” Бобровский пропустил семь шайб, а “Флорида” уступила в обоих с общим счетом 5:10.