МХК «Динамо» добыл первую победу в сезоне, минимально обыграв «Ледяных Волков»

Сегодня, 21 декабря, в Харькове стартовал 22-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В рамках первого матча тура встретились местный МХК«Динамо» и столичные«Ледяные Волки».

Первый период команды провели без заброшенных шайб, но с массой хороших голевых моментов. Единственное, чего действительно не хватило клубам – это реализации своих шансов у ворот противника. Исходя из этого на перерыв “динамовцы” и киевляне ушли с нулями на табло.

Вторую двадцатиминутку киевляне начали гораздо увереннее своих визави, но ни один из своих моментов подопечные Руслана Борисенко использовать так и не смогли, оставив воротаМихаила Шевчукасухими. А вот харьковчане, под конец периода, смогли завладеть инициативой и открыть счёт в матче – точным броском в воротаМаксима ДувеотметилсяПавел Борисов.



Пропустили «Ледяные Волки» и на старте заключительного отрезка встречи – на 40-й секунде в воротахМаксима ДувеотметилсяЕвгений Абаджян и сделал преимущество своей команды еще более комфортным. Вплоть до конца поединка, даже при обильных атаках от киевлян, воротаМихаила Шевчукаоставались нетронутыми, однако за 7 секунд до завершения встречиИван Федосовмощным броском прошил голкипера и лишил его права на первый в сезоне шатаут.

Таким образом, МХК «Динамо» добылпервую победу в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч и прервал свою 19-матчевую серию поражений, заработав в общей сложности4 балла.



МХК«Динамо»— «Ледяные Волки» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)





Шайбы: 1:0Борисов (Абаджян, Геворкян), 36:02;2:0Абаджян (Геворкян, Фирсов), 40:40;2:1Федосов (Шабанов, Воронин), 59:53.

МХК Динамо:Шевчук (Вязовов); Фирсов (К) – Наливайко (А), Панков – Савченко, Трапезников – Швоев; Геворкян (А) – Борисов – Абаджян, Фёдоров – Черноморченко – Шилкин, Харин – Праведный – Абдулаев, Бутенко.

Ледяные Волки:Дуве (Романов); Воронин (А) – Сысак, Федосов – Привалихин, Лисин – Боронило; Микульчик – Воробьёв – Шабанов, Мкртчян – Дворник (К) – Овчинников, Андрющенко – Чуйков – Зык.