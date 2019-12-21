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Хоккей

“Нью-Джерси” – “Вашингтон” (3:6): юбилей Бэкстрема и Овечкина

Николай ПисаревНет комментариев
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Никлас Бэкстрем

Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем набрали шесть очков на двоих, отметив 900-й совместный матч. Бэкстрем, также набравший 900-е очко в карьере, забил два гола и сделал две передачи, а Овечкин набрал 2 (1+1) очка, ставшие для него первыми за четыре игры.

“Это здорово, – сказал Бэкстрем о двух юбилеях. – Я этого не ждал, но иногда подобное случается. Я рад так долго являться членом одной организации, играть с таким великолепным хоккеистом, как Алекс. Мне очень повезло. Я наслаждаюсь каждым моментом”.

Всего в составе “Кэпиталз” забивали пять игроков, а 12 набрали очки. Но главной звездой был Бэкстрем, который также забил важнейший гол на последней минуте второго периода, сделав счет 3:2.

“Девилз” (11-18-5) проиграли впервые за три матча. Защитник “Нью-Джерси” ПиКей Суббан отметился передачей и прервал 21-матчевую серию без очков. Кайл Палмьери отличился в третьей встрече подряд, а Никита Гусев сделал две передачи.

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В воротах “Вашингтона” сыграл Илья Самсонов, сделавший 24 сэйва и одержавший седьмую подряд гостевую победу с начала карьеры в НХЛ. В истории “Кэпиталз” такое не удавалось никому.

Голкипер “Девилз” Маккензи Блэквуд пропустил пять шайб с 26 бросков и в третьем периоде был заменен на Жиля Сенна, дебютировавшего в НХЛ.

Источник: nhl.ru
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