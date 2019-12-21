“Нью-Джерси” – “Вашингтон” (3:6): юбилей Бэкстрема и Овечкина

Никлас Бэкстрем

Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем набрали шесть очков на двоих, отметив 900-й совместный матч. Бэкстрем, также набравший 900-е очко в карьере, забил два гола и сделал две передачи, а Овечкин набрал 2 (1+1) очка, ставшие для него первыми за четыре игры.

Вашингтон Кэпиталз – Нью-Джерси Девилз – 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)🏒 Бэкстрем и Овечкин на двоих набрали 6 (3+3) очков в 900-м совместном матче🎀 Бэкстрем впервые в сезоне набрал 4 (2+2) очка, всего у него 900 (239+651) за 927 матчей📺📊 https://t.co/z3vQ4ABW89📸 @Capitals pic.twitter.com/fTSV24JAHi — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

“Это здорово, – сказал Бэкстрем о двух юбилеях. – Я этого не ждал, но иногда подобное случается. Я рад так долго являться членом одной организации, играть с таким великолепным хоккеистом, как Алекс. Мне очень повезло. Я наслаждаюсь каждым моментом”.

🥇 Джон Карлсон, забив победный гол в ворота Нью-Джерси, повторил рекорд клуба (24) Кевина Хэтчера по этому параметру для защитников в регулярных чемпионатах pic.twitter.com/SN6bYUNr4t — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

Всего в составе “Кэпиталз” забивали пять игроков, а 12 набрали очки. Но главной звездой был Бэкстрем, который также забил важнейший гол на последней минуте второго периода, сделав счет 3:2.

🏒Александр Овечкин догнал Марселя Диона на 6-м месте в рейтинге снайперов в гостевых матчах в истории лиги (слева количество игр на выезде, справа – голы в них) 📸@StatsCentre pic.twitter.com/kLwL9UfU6H — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

“Девилз” (11-18-5) проиграли впервые за три матча. Защитник “Нью-Джерси” ПиКей Суббан отметился передачей и прервал 21-матчевую серию без очков. Кайл Палмьери отличился в третьей встрече подряд, а Никита Гусев сделал две передачи.

В воротах “Вашингтона” сыграл Илья Самсонов, сделавший 24 сэйва и одержавший седьмую подряд гостевую победу с начала карьеры в НХЛ. В истории “Кэпиталз” такое не удавалось никому.

Голкипер “Девилз” Маккензи Блэквуд пропустил пять шайб с 26 бросков и в третьем периоде был заменен на Жиля Сенна, дебютировавшего в НХЛ.