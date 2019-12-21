“Рейнджерс” – “Торонто” (3:6): дубли Нюландера и Марнера

Линдгрен против Нюландера

Дубли Уильяма Нюландера и Митча Марнера обеспечили “Торонто” (18-14-4) третью победу подряд. Нюландер до этого не забивал в предыдущих семи матчах. В воротах “Лифс” сыграл сделавший 19 сэйвов Фредерик Андерсен.

Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Йорк Рейнджерс – 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)Дубли Марнера и Нюландера помогли гостям одержать 3-ю победу подряд (5-ю в 6 матчах)📺📊 https://t.co/ITd97VBVlJ pic.twitter.com/T5uQ184ser — NHL.RU (@nhlru) December 21, 2019

“Прогресс есть, и мне это нравится, – сказал тренер “Торонто” Шелдон Киф, при котором команда сыграла 9-4-0. – Даже когда дела идут не лучшим образом, движение вперед заметно”.

После двух периодов счет был равный. “Торонто” вел со счетом 2:0 и 3:2, но оба раза позволил хозяевам выровнять положение. Однако в дебюте третьего периода Нюландер и Марнер отличились с разницей в 47 секунд, от чего “Рейнджерс” оправиться уже не смогли.

Для “Лифс” третий период стал на редкость успешным. До пятницы в третьих периодах они сыграли с разницей шайб 38-52. Причем 52 пропущенных гола – это было больше всех в лиге.

У “Рейнджерс” (16-14-4), потерпевших третье поражение подряд, забивали Брэди Скей, Райан Стром и Павел Бучневич. Для Бучневича гол стал первым за 10 матчей. Артемий Панарин, игравший в тройке с Бучневичем и Стромом, отметился передачей и не смог продлить голевую серию до шести игр. Вратарь “Нью-Йорка” Александр Георгиев пропустил шесть шайб с 40 бросков и не был доволен своей игрой в третьем периоде.

“Мне надо быть лучше в таких ситуациях”, – отметил он.

В составе “Торонто” голом и передачей также отметился Илья Михеев.