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Хоккей

Руслан Борисенко: «В конце поединка нам не хватило знаний, как забросить шайбу»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход поединка против МХК «Динамо» (1:2)

«Опоздали из-за пробок на матч. Пришлось без разминки выходить на лед. К тому же, имели столько не реализованных моментов, хватило б на два сезона вперед.


Харьков молодцы, отстояли. Два раза выскочили, забили и все.


Без разминки было тяжело вкатиться, но ребята молодцы, по ходу игры смогли. Но, увы не реализовали свои моменты.


В конце нам не хватило знаний того как забить шайбу. Если надо, то с мясом значит. Вместе с вратарем, с воротами прямо и будет результат».

Источник: uhl.ua
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