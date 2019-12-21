Новое на сайте

еще
Суббота, 21 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВ январе окончательно сформируется список соперников сборной Украины по отбору на ОИ-2022 в Пекине
Хоккей

В январе окончательно сформируется список соперников сборной Украины по отбору на ОИ-2022 в Пекине

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем сайте сообщила, что недоигранный матч олимпийской квалификации между сборными Нидерландов и Испании состоится 8 января 2020 года.
Команды должны были выявить победителя группы L в очном противостоянии еще 15 декабря, но матч был прерван из-за несоответствующего состояния льда на арене в Барселоне.

В случае победы Нидерландов, в предпоследнем раунде квалификации именно эта сборная станет соперникомУкраины, если победят испанцы, то нашей сборной достанется команда Хорватии, а Нидерланды попадут в группу к Словении, Японии и Литве.

Читайте также:  «Донбасс» отзаявил четверых хоккеистов




По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Колорадо” – “Каролина” (1:3): дотянули до последнего

Все голы и главные события четверга в белорусской экстралиге «А» (видео)

“Виннипег” – “Чикаго” (1:4): четыре очка Кейна

Виннипег взял с вэйвера Эрика Комри

Матчи регулярного чемпионата 20 декабря 2019 (онлайн)

Закрыть