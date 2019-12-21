В январе окончательно сформируется список соперников сборной Украины по отбору на ОИ-2022 в Пекине

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем сайте сообщила, что недоигранный матч олимпийской квалификации между сборными Нидерландов и Испании состоится 8 января 2020 года.

Команды должны были выявить победителя группы L в очном противостоянии еще 15 декабря, но матч был прерван из-за несоответствующего состояния льда на арене в Барселоне.

В случае победы Нидерландов, в предпоследнем раунде квалификации именно эта сборная станет соперникомУкраины, если победят испанцы, то нашей сборной достанется команда Хорватии, а Нидерланды попадут в группу к Словении, Японии и Литве.















По материалам сайта XSPORT

