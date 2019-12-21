“Виннипег” – “Чикаго” (1:4): четыре очка Кейна

Данкан Кит и Патрик Кейн

Гол и три передачи Патрика Кейна позволили “Чикаго” (14-16-6) реабилитироваться за поражение от “Колорадо” (1:4) в среду. 36 сэйвов у “Блэкхокс” сделал Робин Ленер, а Алекс Нюландер набрал 2 (1+1) очка. Во вторых матчах спаренных игр “Чикаго” в этом сезоне сыграл 7-1-0.

Единственную шайбу “Виннипега” (20-13-2) забросил Такер Пулман, а Коннор Хеллебак отразил 28 бросков.

“Чикаго” доигрывал встречу без форварда Брэндона Саада, получившего повреждение лодыжки и выбывшего на несколько недель. У нападающего “Джетс” Марка Шайфли закончилась результативная серия из семи игр.