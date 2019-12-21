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Все голы и главные события четверга в белорусской экстралиге «А» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В Экстралиге «А» завершился очередной тур.

Неман – Гомель – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

В Гродно «Неман» третий раз подряд обыграл «Гомель» со счетом 4:2, а главным героем встречи стал форвард Артем Левша – у него важнейший дубль во втором периоде, включая победную шайбу, и голевая передача. Возможно, броски у нападающего получались не самыми убойными, но точными и голевыми, а это главное. «Гомель» может похвастать отличной контратакой Скоренова и Межейникова на 16-й минуте и тем, что держал интригу до последней минуты матча. Но все равно остался без очков.

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Юность – Металлург – 1:2 ПБ (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Жлобинчане впервые в сезоне обыграли «Юность», позволив минчанам нанести по своим воротам 38 бросков. При этом не сказать, чтобы Вербицкому пришлось феерить– неразрешимых задач перед голкипером хозяева не ставили. Игра перетекла в серию буллитов, где исполнители обеих команд порадовали пятью классными попытками, но на одну результативную больше сделал «Металлург».
Все пять результативных попыток в послематчевой серии, а также шайбы Игнатова и Мальцева можно посмотреть в обзоре.

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Динамо-Мл – Шахтер – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

В Молодечно претенденты на третью строчку выдали результативный хоккей, в котором успешнее оказались хозяева. Ударное звено динамовцев организовало три шайбы, но топ-момент матча придумал Александр Зубрицкий – его мощный проход на 48-й минуте, который помог сделать голевым Артур Дриндрожик, фактически принес команде победу. «Горняки» так и не сумели вернуться в игру, хотя очень старались – неугомонный Роман Крикуненко под занавес встречи оформил дубль (кстати, эта шайба стала для «Шахтера» сотой в нынешнем чемпионате), но времени на камбэк оставалось совсем мало.

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Четверговый тур добавил в таблицу чуть больше интриги. «Металлург» обострил борьбу за пятую строчку, «Динамо» – за третью. А вот «Неман» оторвался от «Юности» уже насерьезные 7 очков. Чуть подтянуться к лидеру минские хоккеисты попробуют уже в субботу, когда их ждет визит в Гродно.

Все голы и главные события четверга в белорусской экстралиге «А» (видео)

По материалам сайта hockey.by

Источник: uhl.ua
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