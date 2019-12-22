Айкел может сыграть с “Кингз”

Форвард “Баффало” Джейк Айкел

Нападающий “Баффало Сэйбрз” Джек Айкел выбыл на несколько дней из-за травмы верхней части тела. Решение о его участии в субботнем матче против “Лос-Анджелес Кингз” будет приниматься перед игрой.

“Что касается Джека, его статус “со дня на день”, – сказал тренер “Баффало” Ральф Крюгер о центрфорварде первого звена после пятничной тренировки. – Мы решим этот вопрос утром”.

Айкел не смог принять участие в игре против “Филадельфии Флайерз” (1:6) в четверг из-за травмы, полученной на разминке. На этом прервалась его 17-матчевая, самая длинная в этом сезоне результативная серия, за время которой он набрал 31 (16+15) очко. В истории “Баффало” это была самая длительная очковая серия с 1970 года. Айкел упустил шанс повторить командный рекорд, принадлежащий Жильберу Перро, который с 24 октября по 4 декабря 1971 года набирал очки в 18 играх подряд.

С 24 голами Айкел занимает второе место в НХЛ, а с 50 очками делит пятое.

В пятницу “Сэйбрз” вызвали из команды Американской хоккейной лиги “Рочестер” форварда Кертиса Лазара.

Также Крюгер сообщил, что нападающий Эван Родригес, занимавшийся в пятницу, выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела, а нападающий Юхан Ларссон пропустит две ближайшие встречи. Оба получили повреждения в игре с “Флайерз”.