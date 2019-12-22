Айнарс Подзиньш: «Всю свою жизнь я отдаю хоккею и не жалею, ведь он открыл мне мир»

На своей странице вFacebook Украинская хоккейная лига продолжает цикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В пятницу, 20 декабря, больше часа на все вопросы болельщиков отвечал форвард «Донбасса» Айнарс Подзиньш.

К вашему вниманию наиболее интересные моменты диалога:

– В каком возрасте еще не поздно заняться профессионально хоккеем?



– Лично я начал заниматься хоккеем с восьми лет. Около моего дома, где я жил (родился в Юрмале – прим. Авт.), открыли ледовую арену, и родители меня туда отвели на пробную тренировку. Мне очень понравилось. Вначале я вкатывался год, потом пошли занятия посложнее, а уже дальше пошли перспективы. Потом меня стали вызывать за сборные. В результате, всю свою жизнь я отдаю этому виду спорта и не жалею. Ведь хоккей открыл мне мир.





Если возвращаться к сегодняшним реалиям, то в восемь лет будет поздно. Рекомендую с четырех – пяти лет. И здесь очень важно, какой будет первый детский тренер. Главное, чтобы он был мастером. И знал, как показать лучшие стороны игры.







– Хобби и путешествия



– Как я уже вспоминал, хоккей мне открыл мир. Выступая в клубах, я побывал во многих европейских и не европейских странах. В Австралии ел вяленое мясо кенгуру. Но больше всего мне понравилось в Великобритании. Особенно в Шотландии. Я бы там жил.



– Расскажи про австралийскую хоккейную лигу. Тяжело ли было играть?



– Дело в том, что как раз я тогда отыграл сезон в Шотландии и ребята мне посоветовали попробовать хоккей в Австралии. Когда в Европе лето, там зима, но она, мягкая. Самая холодная температура в июне – минус один.





Об австралийской хоккейной лиге мало кто знает. Она сейчас только набирает популярность. Я играл за команду «Брейв», которая прошла свой чемпионский путь практически без поражений.







– Самый успешный сезон в карьере?



– Восемь лет назад, играя за рижское «Динамо», я завершил сезон вторым снайпером среди своих одногодок в Континентальной хоккейной лиге.



– Кем себя видишь в дальнейшем? Тренером, менеджером или скаутом?



– Мне больше нравится работа менеджера. Я бы хотел собрать команду, набрать тренеров и работать вне хоккейной площадки.





Правда, если честно, то была идея провести спортивный лагерь для детей. Показать интересные и развивающие упражнения, так как, я дипломированный тренер и есть желание чему-то научить.



– Создай команду твоей мечты, с кем ты играл.



– Слева в нападении Александр Ниживий, справа – Максим Финогенов и я в центре. Защитники – Родриго Лавиньш и Сандис Озолиньш. И вратарь. Здесь можно и Сергея Наумово, и Криса Холла.



– Твой спортивный рацион.



– Я уже лет двадцать на завтрак ем овсяную кашу. Полностью отказался от газировки и практически не ем фаст фуд. Стараюсь правильно питаться.





Честно говоря, нужно принимать пищу четыре раза вдень. Притом, что в первую половину дня есть больше, чем во второй. Следует пить много воды и не утолять жажду чаем и кофе.



– Как зачастую проводят тренировки в ХК «Донбасс»?



– Один раз в день, если играем две-три игры в неделю. Если пауза в чемпионате, тогда у нас два льда и тренажерный зал. Тренировки длятся от 45 минут до 75 минут.



– Как часто донецкая команда тренирует буллиты?



– Я бы не сказал, что мы крайне часто тренируем буллиты. Но такой технический момент, во время подготовки, естественно отрабатывается.







– С кем сложнее играть – с «Кременчуком» или «Днепром»?



– Лично для меня с «Кременчуком». Эту команду я считаю более сложным соперником. Да, «Днепр» очень техническая команда. Но кременчужане, здорово выполняют тренерские установки. Последние игры нам было с ними тяжело играть.

– Шансы «Донбасса» на чемпионство



– Сейчас мы находимся на втором-третьем месте. Но это не является показателем. К, примеру, в НХЛ и в КХЛ, зачастую, команды, которые побеждают в регулярном чемпионате, не всегда выигрывают Кубок.



Да, на данный момент мы потеряли значительное количество очков из-за выступления в Континентальном кубке. И тем не менее, не смотря на нашу позицию в чемпионате, я оцениваю высоко наши шансы.



– А, что говорят за ХК «Донбасс» за пределами Украины?



– В Европе все знают о донецкой команде. Знают, что клуб раньше выступал в КХЛ и был обладателем Континентального кубка. И, что сейчас играет в украинской лиге.

– Как относишься к формату «Матча всех звезд» в Украинской хоккейной лиге?



– Считаю, что надо проводить такие матчи. Жаль, что здесь не так много команд, чтобы набрать два звездных состава. И тем не менее, это нужное дело. Надо заниматься рекламой и популяризацией хоккея в стране. Благодаря таким матчам и таким онлайн-конференциям с игроками люди могут интересоваться хоккеем, смотреть его.



– Ты чаще выигрываешь или проигрываешь драку на льду?



– Я не считаю себя тем хоккеистом, который дерется на льду. Помню историю, когда мне было 19 лет, я играл за рижское «Динамо». В том матче мы проигрывали «Барысу» и за семь секунд до конца поединка, я провел жесткий силовой прием против Камила Крепса.



Он был мощнее меня и старше. Крепс предложил мне драку и я согласился. Прошло семь секунд, и я оказался на льду. Это была моя последняя серьезная драка. Да, были стычки, полудраки, но не более того.



В конце общения, Айнарс всех поздравил с наступающими Новогодними праздниками и пригласил любителей хоккея на ближайшие поединки ХК «Донбасс».

Стоит отметить, что 22 декабря донецкий клуб сыграет в Дружковке против херсонского «Днепра» (начало в 17.00). А, 24 декабря на выезде сразиться с харьковским МХК «Динамо» (начало поединка 18.05).

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