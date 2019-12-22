Александр Бобкин: «Проиграли с крупным счетом, но мы зашли в раздевалку и поблагодарили ребят за полтора периода»

Тренер «Белого Барса» Александр Бобкин прокомментировал исход поединка, в котором белоцерковчане проиграли крименчужанам со счетом 1:5.

«Мы настраивали ребят, зная, что игра будет сложной, поскольку после перерыва только собрались в основном составе.







Наши игроки были в трех сборных командах. Мы провели только одну тренировку вместе. Мы готовились к тому, что «Кременчк» начнет так хорошо играть. Но наши ошибки в первом периоде и в начале второго (абсурдные два гола в свои ворота, когда мы играли в большинстве) привели к тому, что ребята немного впали в ступор. Но мы сумели перестроиться и перешли на игру в четыре звена, немного изменили тактические действия. Сумели забросить. После этого действиями игроков, в принципе, довольны.





Следующая игра у нас теперь будет с «Днепром» дома, и мы будем к ней серьезно готовиться. Это заключительная игра в этом году на домашней арене перед нашими болельщиками, и нам очень хотелось бы их порадовать. У нас есть еще два дня для подготовки, будем работать»



Стоит отметить, что«Белый Барс» сыграет 25 декабря, в Белой Церкве, против херсонского «Днепра». Начало поединка в 18.45.

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По материалам сайта «Белый Барс»