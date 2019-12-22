Александр Панченко: «Я всегда говорил ребятам не смотреть на табло, а хорошо сыграть в обороне»

Главный тренер МХК «Динамо» Александр Панченко прокомментировал исход поединка против «Ледяных Волков» (2:1)

«Понятно, что победа вдохновляет и у спортсменов они должны быть. Я сказал ребятам, что наша победа началась в Белой Церкве. Правильной игрой в обороне. Да, там счет был 4:1 не в нашу пользу. Но я был доволен самоотдачей и игрок хоккеистов в обороне.





Мы терпим, мы ждем своего момента. Могли в конце забросить третью шайбу.





Что касается нашего вратаря Михаила Шевчука, то ребята расстроились за него. Честно говоря, я тоже очень хотел, чтобы он отыграл на ноль. Тем более своей игрой было б заслужено.





Что касается плана на игру с «Донбассом», то он все тот же – игра в обороне».



Стоит напомнить, что следующую игру харьковчане проведут на своей площадке, 24 декабря. Соперником подопечных Панченка будут донецкие хоккеисты. Начало игры в 18.05

