“Бостон” – “Нэшвилл” (3:4 ОТ): Ринне покорил последний город

Пекка Ринне

Бостон был последним городом в НХЛ, где не побеждал Пекка Ринне. Сегодня вратарь “Нэшвилла” это исправил, сделав 29 сэйвов. Закончить четырехматчевый выезд на мажорной ноте (3-0-1) “Предэйторз” также помогли забивший в овертайме Райан Эллис, оформивший дубль Роман Йоси и сделавший три передачи Райан Джохансен.

Нэшвилл – Бостон – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)⭐️Эллис расстрелял Халака на последней минуте овертайма🏒Дубль Йоси позволил ему с 13 голами догнать Карлсона в рейтинге снайперов защитников 📊Хищники взяли 7 очков в выездном турне (4 игры)📺📊https://t.co/EQVJ9BxVxS📸@PredsNHL pic.twitter.com/ffdyjzI5jI — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Бостон” в третий раз подряд уступил в дополнительное время, а также проиграл в восьмой раз за последние девять матчей (1-4-4) после серии из восьми побед. Дублем у “Брюинз” отметился Патрис Бержерон, в том числе забивший за 1:05 до конца третьего периода. Голкипер “Бостона” Ярослав Халак отразил 25 бросков.

📽️ Филип Форсберг бьёт локтем в затылок Чарли Макэвоя после силового прием последнегоhttps://t.co/klYtMuGcya📺📊 https://t.co/EQVJ9BxVxS — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Я уже говорил, что нельзя в хорошей ситуации только наслаждаться происходящим, а как только дела идут не так – прыгать с корабля, – сказал Бержерон. – Это слишком просто. Сезон длинный, и подобные вещи могут сделать тебя сильнее. В эти дни надо друг друга поддерживать и искать пути выхода из ситуации. И я бы не хотел это делать ни с каким другим коллективом”.