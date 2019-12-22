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Хоккей

“Бостон” – “Нэшвилл” (3:4 ОТ): Ринне покорил последний город

Николай ПисаревНет комментариев
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Пекка Ринне

Бостон был последним городом в НХЛ, где не побеждал Пекка Ринне. Сегодня вратарь “Нэшвилла” это исправил, сделав 29 сэйвов. Закончить четырехматчевый выезд на мажорной ноте (3-0-1) “Предэйторз” также помогли забивший в овертайме Райан Эллис, оформивший дубль Роман Йоси и сделавший три передачи Райан Джохансен.

“Бостон” в третий раз подряд уступил в дополнительное время, а также проиграл в восьмой раз за последние девять матчей (1-4-4) после серии из восьми побед. Дублем у “Брюинз” отметился Патрис Бержерон, в том числе забивший за 1:05 до конца третьего периода. Голкипер “Бостона” Ярослав Халак отразил 25 бросков.

“Я уже говорил, что нельзя в хорошей ситуации только наслаждаться происходящим, а как только дела идут не так – прыгать с корабля, – сказал Бержерон. – Это слишком просто. Сезон длинный, и подобные вещи могут сделать тебя сильнее. В эти дни надо друг друга поддерживать и искать пути выхода из ситуации. И я бы не хотел это делать ни с каким другим коллективом”.

Источник: nhl.ru
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