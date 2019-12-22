Исполнительный директор УХЛ попал в топ спортивных менеджеров

В современном спорте высших достижений невозможно, а точнее, почти невозможно достигать успеха имея исключительно спортивную составляющую. Успех спортсмена, команды, лиги сегодня – это в первую очередь удачный менеджмент, скрупулезно продуманный маркетинг и понимание того, как привести того или иного спортсмена, тот или иной проект к результатам ТОП-уровня.



В украинском спорте не так много менеджеров, которые, во-первых, знают, как превратить спорт на деловую составляющую, а во-вторых, чем похвалатися в контексте реальных результатов и успехов.

Чаще всего, менеджеры, даже успешные, остаются в тени, так сказать за кадром.

Именно о таких людях пойдет речь в этом материале.

Как создать качественный спортивный продукт и ввести кучу ноу-хау для нашей страны знает исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.



Что мы глобально знаем об украинском хоккее? Былая слава и спортивные результаты утихли, но именно сейчас началось возрождение этого вида спорта и различные проекты и новая лига в Украине пестрят на устах журналистов и болельщиков.

Лига проводит всего 4-й сезон, не имеет финансирования от государства и выстраивает коммерческую модель проведения соревнования.

Национальная федерация передала все права на проведение чемпионата и хочется отметить, что де-факто, именно действующие участники лиги спасли украинский хоккей от уничтожения и модель лиги явно эффективная.

Казалось бы, невозможно быстро развивать не топ вид спорта в стране, и это действительно трудно, но в данном случае благодаря правильно выстроенной стратегии и инновациям руководство лиги занимается активным продвижением хоккея и хотим отметить, что это успешно получается.

Начнем с того, что никто раньше не внедрял у себя – «Официальный годовой отчет о деятельности лиги». В уходящем году именно Алексей Брага предложил болельщикам в открытом доступе почитать о деятельности лиги. Если говорить о более топовых и раскрученных видах спорта как футбол, бокс, биатлон и другие – этого нет и этот шаг дал толчок спортивному рынку Украины. Больше 50 страниц разнообразной информации об участниках, статистика и информация о всех проектах лиги. Интересно как для болельщиков, так и для журналистов.



UHL Awards – торжественная церемония награждения лучших спортсменов года



Видимо то, на что стоит обратить внимание точно всем видам спорта. В стране такое мероприятие делает только НОК Украины, а в декабре провела УАФ, но опять же первыми среди лиг провели именно УХЛ в этом году и провели очень достойно, объединив селебритис, функционеров других видов спорта, олимпийских чемпионов и медиа – были получены только одни отзывы – со стороны спортсменов футбола, баскетбола, легкой атлетики и спортивных менеджеров прозвучало со сцены – таких мероприятий не хватает во всех видах спорта и хотелось бы, чтобы такое проводилось и у всех.

№1 в Украине по работе в Диджитал



Упор лиги на диджитал со дня основания, работа со всеми инструментами по коммуникации с болельщиками – Украинская хоккейная лига №1 в Украине по количеству подписчиков в фейсбуке и номер 4 в мире среди хоккейных лиг с охватом новостей более 1,5 млн человек в месяц. Постоянные новые рубрики, конкурсы, все живое и это действительно правильно, ведь за болельщика нужно бороться. Отдельно нужно отметить работу сайта – все построено профессионально, ежедневные обновления и работа в целом со всеми СМИ Украины.

Ну и напоследок, впервые с 2013 года Украина выиграла право на проведение Континентального кубка IIHF. Председателем оргкомитета стал Алексей Брага и под его руководством событие прошло на очень высоком уровне, с аншлагами на каждом матче и наверняка шаблоном для других видов спорта – как шоу и пиар привлекают болельщиков на хоккейные трибуны.



Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить один из лучших подходов в работе с болельщиками, спортивный маркетинг в своем лучшем проявлении, отсутствует в большинстве видах спорта, легко можно брать за основу другим менеджерам.

Как организовывать забеги на высшем уровне и популяризировать бег знает известная украинская легкоатлетка Ирина Лищинская, которая с 2016 года работает спортивным директором Run Ukraine.



Тот случай, когда легендарная украинская легкоатлетка, серебряный призер пекинской Олимпиады после завершения карьеры не ждала от государства, а начала плодотворно работать.



2016 года была запущена беговая лига Run Ukraine League, основателем которой является Дмитрий Черницкий, она объединила пять крупнейших беговых мероприятий в соревнования, а также была создана собственная рейтинговая система и призовой фонд.

Лига включает старты в пяти городах Украины: Киев, Днепр, Львов, Одесса, Запорожье. Лига ориентирована на любителей бега, среди которых по завершению последнего этапа определят победителей среди мужчин и женщин. Абсолютные победители Run Running Ukraine League 2019 по итогам сезона получат денежное вознаграждение в размере 20 тыс гривен среди мужчин и женщин соответственно.

В частности на последнем забеге этого года Wizz Air Kyiv City Marathon удалось собрать 17 тыс участников из Украины и из-за рубежа – 9 тыс из столицы и более 7 тыс гостей из других городов, что стало самым массовым спортивным мероприятием в истории Украины. Для сравнения в первом забеге на Kyiv City Marathon приняло участие всего 546 участников.



Впервые в истории Киевского марафона он проводился в два дня и на двух локациях: часть стартов проходила на территории ВДНХ, а часть бегунов стартовала на Софийской площади. Во время происшествия было установлено четыре рекорда Украины.

Также, за время существования Киевского марафона на благотворительность было собрано более 5 млн гривен. Публичные люди, телеведущие, бизнесмены, коллективы компаний объединяются ради спортивно-благотворительной инициативы, становятся лицами проектов, призывая каждого вести здоровый образ жизни и жертвовать средства.

«На самом деле это крутая работа Дмитрия Черницкого и всей нашей команды. Потому что именно Дмитрий является основателем и генеральным менеджером организации», – говорит Лещинская.



Кроме функций менеджера, Лещинская активно сама бегает и проводит тренировки, как персональные, так и общие. И главное – выдающаяся украинская легкоатлетка занимается массовым спортом и физкультурой в Украине. Именно тем, чему должно уделяться больше внимания в стране.

Как организовать боксерские поединки на самом высоком уровне знает Александр Красюк, который является генеральным директором К2 Promotions.



Сначала компания занималась исключительно организацией поединков братьев Кличко, впоследствии занялась организацией боксерских шоу в Украине.

В течение этого времени Красюку удалось наладить тесные партнерские взаимоотношения с ведущими промоутерами и менеджерами всего мира, установить деловые связи со всеми основными боксерскими версиями и завоевать репутацию одного из наиболее влиятельных функционеров Восточной Европы в сфере профессионального бокса.



Среди самых известных боксеров которые были в К2 есть Александ Усик, Геннадий Головкин, Вячеслав Узелков, Денис Беринчик и другие.

Именно «под менеджментом» Александра Красюка Александр Усик выиграл Мухаммед Али Трофи и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейті. А уже после чемпионского боя с Гассиевым К2 подписала контракт о сотрудничестве с Эдди Гирном и его компанией Matchroom Boxing, что дает возможность устраивать серьезные бои украинскому боксеру.



Сергей Палкин занимает должность генерального директора Шахтера с 2004 года.



В течение этого времени «горняки» смогли стать одним из самых титулованных футбольных клубов Украины, а также выиграть Кубок УЕФА в 2009 году.

За это время донецкий клуб не только научился вкладывать средства в перспективных игроков, но и смог первым в Украине зарабатывать немалые средства на продаже собственных звезд.

К вашему вниманию ТОП-10 трансферов Шахтера:

Фред – Манчестер Юнайтед 2018/19 59 млн евро

Алекс Тейшейра-Цзянсу Сунин 2015/16 50 млн евро

Фернандинью – Манчестер Сити 2013/14 40 млн евро

Виллиан – Анжи 2012/13 35 млн евро

Дуглас Коста-Бавария 2015/16 30 млн евро

Генрих Мхитарян – Боруссия Д 2013/14 27,5 млн евро

Дмитрий Чигринский – Барселона 2009/10, 25 млн евро

Анатолий Тимощук – Зенит сезон 2006/07 14,5 млн евро

Матузалем – Сарагоса сезон 2007/08 14 млн евро

Элано – сезон 2007/08 Манчестер Сити 12 млн евро

Успешность генерального менеджера «горняков» подтверждают цифры. В прошлом сезоне Шахтер заработал 3,76 млрд грн (139 млн евро) без вычета налогов. Данная сумму сразу на 2 млрд гривен (75 млн евро) выше, чем в сезоне 2017/18.



Хотя не только на трансферной ниве отличился гендир Шахтера. За это время в стане горняков выстроили четкую вертикаль развития, создали собственную академию, которая работает за всеми современными трендами, а самое главное – Шахтер доминирует в чемпионате Украины.

Как в Украине создать всемирно известную лигу с привлечением ТОП-спортсменов знает президент WWFC (World Warriors Fighting Championship) Владимир Тесля.



В 2013 году Владимир Тесля вернулся из Франции в Украину, имея четкую идею создать лигу из смешанных единоборств.



Создавая с нуля всемирную Лигу «World Warriors Fighting Championship», Владимир Плотник был лишен каких-либо гарантий успешности проекта. Тем более, смешанные боевые искусства в Украине на тот момент не могли похвастаться какой-либо популярностью. Но, поставив однажды амбициозную цель, неизменно движимый желанием вывести украинские ММА на принципиально новый уровень, сегодня Владимир Тесля не без удовлетворения проделанной работой и даже с заслуженной гордостью может констатировать, что у него получилось. Констатируем это и мы.

WWFC – объективно сильнейший украинский промоушен, о котором знают и говорят далеко за пределами страны. А смешанные боевые искусства в Украине переживают настоящий бум, о чем свидетельствует настоящий зрительский ажиотаж, который имел возможность воочию видеть автор этих строк.

Начиная с 2014 года Лига провела 49 ивентов высочайшего уровня. WWFC развивается и дальше, продолжая завидный прогресс от турнира к турниру. А с марта 2018 года начала активную деятельность и любительская Федерация смешанных боевых искусств Украины (UF MMA), где Плотник также занял пост президента.



Летом 2019 года Лига смешанных боевых искусств WWFC и один из крупнейших в мире дистрибьюторов контента для ММА и кикбоксингу «Fight Globe» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. А в начале осени этого же года, Лига WWFC представила стратегию развития ММА в Украине. Во время мероприятия была представлена новая стратегия развития продвижения и объявлен файткард турнира WWFC 15.



Руководство лиги WWFC сообщил о планах развития организации на ближайшее будущее:

• 19 сентября будет официально открыт спортивный клуб WWFC GYM, в котором бойцы турнира WWFC 15 проведут открытую тренировку.

• 2 ноября в Харькове впервые состоится большой номерной турнир WWFC 16.

• 14 декабря в Киеве лига WWFC организует межконтинентальный турнир по ММА, в котором примут участие лучшие бойцы смешанных боевых искусств Украины и Китая.

• В декабре состоится вторая ежегодная церемония награждения лучших ММА-бойцов Украины – WWFC Awards 2020.

По материалам сайта champion.com.ua