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Хоккей

“Калгари” – “Монреаль” (3:4 ОТ): волевая победа “Канадиенс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Макс Доми

“Монреаль” уступал по ходу встречи 0:2 и 2:3, но оба раза отыгрывался и победил в овертайме за счет шайбы Макса Доми. “Канадиенс” (17-12-6) одержали пятую победу в шести матчах (5-1-0) после 10-матчевого отрезка 1-6-3. У гостей также отличился Брендан Галлахер, с 15 голами являющийся лучшим снайпером команды, а Кэри Прайс сделал 24 сэйва.

“Калгари” (18-15-4) проиграл третий раз подряд после серии из семи побед. У “Флэймз” по 2 (1+1) очка набрали Мэттью Ткачак и Элиас Линдхольм, а Давид Риттих отразил 39 бросков.

Источник: nhl.ru
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