Новое на сайте

еще
Воскресенье, 22 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Сан-Хосе” – “Сент-Луис” (2:5): дубль Пьетранжело
Хоккей

“Сан-Хосе” – “Сент-Луис” (2:5): дубль Пьетранжело

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Пьетранжело после гола

Алекс Пьетранжело забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе победную, и помог “Сент-Луису” (23-8-6) продлить победную серию до пяти матчей. Также у “Блюз” голом и двумя передачами отметился Джейден Шварц, а вратарь Джейк Аллен отразил 34 броска. Нападающий Брэйден Шенн сделал две передачи и набрал 400-е очко в НХЛ.

“Сан-Хосе” (16-19-2) потерпел восьмое поражение в последних семи матчах (1-7-1), а при тренере Бобе Бьюгнере сыграл 1-3-0. Голами у “Шаркс” отметились Брент Бернс (первый с 14 ноября) и новичок команды Стефан Ноусен забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе победную, и помог “Сент-Луису” (23-8-6) продлить победную серию до пяти матчей.(его в четверг забрали с драфта отказов, куда он был выставлен “Питтсбургом”). Вратарь Мартин Джонс сделал 23 сэйва.

Читайте также:  Началось голосование по выбору капитанов "Матча звезд"

Гол Бернса стал для “Акул” первым в большинстве за 13 попыток в последних пяти матчах.

Тренер “Блюз” Крэйг Беруби провел 100-й матч на своем посту и одержал 61-ю победу. В истории клуба еще никто не проходил этот отрезок так успешно, хотя “Сент-Луис” тренировали такие люди, как Скотти Боумэн, Джоэл Кенневилль, Кен Хичкок, Эл Арбор и Майк Кинэн. Предыдущий рекорд (60 побед) принадлежал Хичкоку.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать − 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
В Киеве состоялось открытие UHL Business Club для руководителей клубов и компаний-партнеров УХЛ

“Бостон” – “Нэшвилл” (3:4 ОТ): Ринне покорил последний город

“Колорадо” – “Чикаго” (3:5): мощная концовка “Блэкхокс”

“Ванкувер” – “Питтсбург” (4:1): эффективность “Кэнакс”

“Вашингтон” – “Тампа-Бэй” (3:1): Орлов испортил юбилей Кучерова

Закрыть