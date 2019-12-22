“Сан-Хосе” – “Сент-Луис” (2:5): дубль Пьетранжело

Пьетранжело после гола

Алекс Пьетранжело забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе победную, и помог “Сент-Луису” (23-8-6) продлить победную серию до пяти матчей. Также у “Блюз” голом и двумя передачами отметился Джейден Шварц, а вратарь Джейк Аллен отразил 34 броска. Нападающий Брэйден Шенн сделал две передачи и набрал 400-е очко в НХЛ.

Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс – 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)🏒Дубль Алекса Пьетранжело в 3-м периоде принес Блюз 5-ю победу подряд⭐️Джейден Шварц 3 (1+2) очка 🥅Уверенная игра Джейка Аллена (34/36) 📺📊https://t.co/a0hncqgN7t📸@StLouisBlues pic.twitter.com/UcbB2RRPkN — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Сан-Хосе” (16-19-2) потерпел восьмое поражение в последних семи матчах (1-7-1), а при тренере Бобе Бьюгнере сыграл 1-3-0. Голами у “Шаркс” отметились Брент Бернс (первый с 14 ноября) и новичок команды Стефан Ноусен забросил две шайбы в третьем периоде, в том числе победную, и помог “Сент-Луису” (23-8-6) продлить победную серию до пяти матчей.(его в четверг забрали с драфта отказов, куда он был выставлен “Питтсбургом”). Вратарь Мартин Джонс сделал 23 сэйва.

Гол Бернса стал для “Акул” первым в большинстве за 13 попыток в последних пяти матчах.

Тренер “Блюз” Крэйг Беруби провел 100-й матч на своем посту и одержал 61-ю победу. В истории клуба еще никто не проходил этот отрезок так успешно, хотя “Сент-Луис” тренировали такие люди, как Скотти Боумэн, Джоэл Кенневилль, Кен Хичкок, Эл Арбор и Майк Кинэн. Предыдущий рекорд (60 побед) принадлежал Хичкоку.