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Хоккей

В Киеве состоялось открытие UHL Business Club для руководителей клубов и компаний-партнеров УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 22 декабря, в PM Hall Украинская хоккейная лига совместно с ТМ Parimatch провели открытие UHL Business Club для руководителей клубов и компаний партнеров УХЛ. Мероприятие посетило больше 70 участников.

Спикерами мероприятия стали:

  • Алексей Брага – Исполнительный директор УХЛ;

  • Максим Глазунов – Директор по развитию бизнеса ColosseoEAS;

  • Дмитрий Лазуткин – генеральный директор телеканала XSPORT;

  • Вадим Мисюра – представитель ТМ “Parimarch”;

  • Роман Порядченко – СЕО Esport.in.uа;

  • Юрий Шаповалов – CEO POdium Sport Marketing Group.

    • В Киеве состоялось открытие UHL Business Club для руководителей клубов и компаний-партнеров УХЛ

    В рамках открытия состоялась дискуссионная панель “Развитие, инновации и социальная ответственность бизнеса в спорте”, в ходе которой спикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенные инструменты привлечения инвестиций.

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    Один из спикеров дискуссионной панели СЕО Esport.in.uа Роман Порядченко отметил, что приоритетным направлением в спортивном маркетинге должна стать работа с болельщиками:

    Билетный сервис – это инструмент, а им нужно уметь правильно воспользоваться. Люди сейчас готовы платить большие деньги больше не за спорт, а за эмоции и шоу. И, хочу сказать, что у Украинской хоккейной лиги это здорово получается на протяжении всего сезона.


    Болельщики идут на шоу, идут получать эмоции не только от матча, но и от организации досуга. Поэтому мы рады быть партнёрами УХЛ и помогать дарить всем хоккейным фанатам зрелище и позитивное настроение.

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    В Киеве состоялось открытие UHL Business Club для руководителей клубов и компаний-партнеров УХЛ

    Самой обсуждаемой темой панели стала социальная ответственность бизнеса в спорте, а также работа с болельщиками и крупными брендами.

    Представитель ТМ “Parimatch” Вадим Мисюра рассказал о важности поддержки бизнесом спорта и поделился наиболее успешными проектами бренда:

    -За 25 лет существования компании мы поддержали сотни проектов в разных видах украинского спорта. Потому что быть сопричастным к развитию украинского общества – это не пустой звук для нашей компании.

    Миссия Parimatch – предлагать лучшие, качественные продукты, при этом повышать уровень развития спорта и пропагандировать активный образ жизни. Украина – место с потрясающим спортивным потенциалом. И меценаты украинского спорта уже сегодня трансформируют общество вокруг.

    В Киеве состоялось открытие UHL Business Club для руководителей клубов и компаний-партнеров УХЛ

    Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага рассказал об идее создания UHL Business Club и анонсировал будущие встречи в рамках проекта:

    Мы всегда идем в ногу со временем и решили создать что-то новое во взаимоотношениях с нашими партнерами, и поэтому сегодня мы хотим открыть наш бизнес-клуб, чтобы провести первую встречу.

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    Тематики наших встреч будут разные – но обсуждаться будут как и позитивные, так и проблемные вопросы. Ведь именно в дискуссиях рождается истина и правильные пути решения проблем. Мы будем приглашать различных людей с интересными кейсами, чтобы обсуждать не только хоккей, но и коллаборацию с другими видами спорта.

    В Киеве состоялось открытие UHL Business Club для руководителей клубов и компаний-партнеров УХЛ

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    Источник: uhl.ua
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