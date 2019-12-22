“Вашингтон” – “Тампа-Бэй” (3:1): Орлов испортил юбилей Кучерова

Счастливый Орлов

Гол Дмитрия Орлова за 6:03 до конца третьего периода принес “Вашингтону” (26-6-5) 10-ю победу в последних 12 матчах. Орлов забил в третий раз в сезоне и второй – в ворота “Лайтнинг”. В конце ноября его шайба стала победной в овертайме. “Кэпиталз” играли второй день подряд – в пятницу они со счетом 6:3 переиграли “Нью-Джерси”.

Тампа-Бэй Лайтнинг – Вашингтон Кэпиталз – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)⭐️🏒 Дмитрий Орлов дальним щелчком в касание вывел хозяев вперед за 6:03 до конца 3-го периода, гол стал победным, а Дмитрий получил 1-ю звезду матча🥅 Брэден Холтби 26/27📺📊 https://t.co/pONftzMmEE📸 @Capitals pic.twitter.com/MiJ9eCpE7F — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Они были немного свежее нас, – сказал Александр Овечкин о “Тампе”, не игравшей с четверга. – Но вы видели, как здорово сыграли Холтби и меньшинство”.

🚨 Тампа-Бэй – Никита Кучеров – 12 (Брэйден Пойнт – 13, Ондржей Палат – 9), 10:00 (3-й период)🏒 200-я шайба Никиты Кучерова📸 @TBLightning pic.twitter.com/O28WLfeuPn — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Тампа” (17-13-4) не реализовала ни одного из семи шансов в большинстве, в том числе полторы минуты игры “пять на три” при счете 1:1 в третьем периоде – сразу после того, как Никита Кучеров сравнял счет. Для форварда “Лайтнинг” шайба стала 200-й в НХЛ.

В воротах “Молнии” играл Кертис Макэлинни, сделавший 32 сэйва. В последних трех матчах “Тампа” проиграла три раза (1-2-1).

“У нас гордая команда, которая недовольна сегодняшней игрой в большинстве, – сказал защитник “Тампы” Виктор Хедман. – Мы должны выходить на лед и добиваться результата, это наша ответственность. Но мы этого не сделали”.