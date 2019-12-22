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Хоккей

“Вашингтон” – “Тампа-Бэй” (3:1): Орлов испортил юбилей Кучерова

Николай ПисаревНет комментариев
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Счастливый Орлов

Гол Дмитрия Орлова за 6:03 до конца третьего периода принес “Вашингтону” (26-6-5) 10-ю победу в последних 12 матчах. Орлов забил в третий раз в сезоне и второй – в ворота “Лайтнинг”. В конце ноября его шайба стала победной в овертайме. “Кэпиталз” играли второй день подряд – в пятницу они со счетом 6:3 переиграли “Нью-Джерси”.

“Они были немного свежее нас, – сказал Александр Овечкин о “Тампе”, не игравшей с четверга. – Но вы видели, как здорово сыграли Холтби и меньшинство”.

“Тампа” (17-13-4) не реализовала ни одного из семи шансов в большинстве, в том числе полторы минуты игры “пять на три” при счете 1:1 в третьем периоде – сразу после того, как Никита Кучеров сравнял счет. Для форварда “Лайтнинг” шайба стала 200-й в НХЛ.

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В воротах “Молнии” играл Кертис Макэлинни, сделавший 32 сэйва. В последних трех матчах “Тампа” проиграла три раза (1-2-1).

“У нас гордая команда, которая недовольна сегодняшней игрой в большинстве, – сказал защитник “Тампы” Виктор Хедман. – Мы должны выходить на лед и добиваться результата, это наша ответственность. Но мы этого не сделали”.

Источник: nhl.ru
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