Александр Савицкий: «У ребят было желание и настрой, которые сыграли в матче главную роль»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо победе 5:1 над «Белым Барсом»:

– Впечатления от матча остались хорошие. Было видно, что ребята соскучились по хоккею, так как наша последняя игра не сложилась. У ребят были запредельные желания и настрой, которые сыграли в матче главную роль. У нас были напор и мощь – мы хорошо сыграли в атаке и обороне. Я остался доволен результатом и игрой.



– Следующий матч «Кременчук» снова сыграет дома, 26 декабря против «Ледяных Волков». Насколько тяжело настраивать команду против одного из аутсайдеров чемпионата?



– Ребята понимают и осознают всю ответственность за результат, поэтому особо их настраивать не надо. Матч против «Волков» будет последним нашим домашним поединком в 2019 году, поэтому постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой. Большое спасибо им, что они у нас есть, ждем их на игре.

Следующую свою игру кременчужане сыграют у себя дома против «Ледяных Волков». Встреча состоится 26 декабря, в 18.00.



По материалам сайта «Кременчук»