Новое на сайте

еще
Понедельник, 23 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАлександр Савицкий: «У ребят было желание и настрой, которые сыграли в матче главную роль»
Хоккей

Александр Савицкий: «У ребят было желание и настрой, которые сыграли в матче главную роль»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо победе 5:1 над «Белым Барсом»:

– Впечатления от матча остались хорошие. Было видно, что ребята соскучились по хоккею, так как наша последняя игра не сложилась. У ребят были запредельные желания и настрой, которые сыграли в матче главную роль. У нас были напор и мощь – мы хорошо сыграли в атаке и обороне. Я остался доволен результатом и игрой.

– Следующий матч «Кременчук» снова сыграет дома, 26 декабря против «Ледяных Волков». Насколько тяжело настраивать команду против одного из аутсайдеров чемпионата?

– Ребята понимают и осознают всю ответственность за результат, поэтому особо их настраивать не надо. Матч против «Волков» будет последним нашим домашним поединком в 2019 году, поэтому постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой. Большое спасибо им, что они у нас есть, ждем их на игре.

Читайте также:  «Что слушают хоккеисты?» с Артёмом Кобиковым

Следующую свою игру кременчужане сыграют у себя дома против «Ледяных Волков». Встреча состоится 26 декабря, в 18.00.


По материалам сайта «Кременчук»

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Оттава” – “Нэшвилл” (5:4 ОТ): первая победа Хогберга

“Коламбус” – “Лос-Анджелес” (3:2 ОТ): волевая победа “Джекетс”

“Бостон” – “Айлендерс” (2:3 Б): Варламов справился с “Брюинз”

Александр Бобкин: «Проиграли с крупным счетом, но мы зашли в раздевалку и поблагодарили ребят за полтора периода»

“Каролина” – “Флорида” (2:4): Акьяри снова забил

Закрыть