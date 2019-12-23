Экстралига «А»: Две драки в Молодечно, суперассист Кокшарова, Брикун на стиле и феерия солигорчан (видео)

Субботний тур растянулся на весь день, позволив болельщикам повнимательнее следить за каждой из встреч родного чемпионата.

Шахтер – Металлург – 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Редкое дело, но у Юрия Файкова вообще не нашлось претензий к своим подопечным. Хотя при таком счете это не удивительно – «горняки» переиграли гостей из Жлобина по всем статьям. Особенно покуражилось ударное звено хозяев вместе с топ-парой защитников: Боголейша (0+2) – Казнадей (2+0), Крикуненко (0+3) – Бойко (2+0) – Феклистов (1+4). Лидеры «горняков» сыграли действительно шикарно, в матче им удавалось многое: нередко звено надолго запирало «волков» в зоне и вполне могло увеличить бомбардирский актив еще больше.

Стоило засчитывать первую шайбу или нет, вы можете решить сами. Заодно посмотрите все остальные – их было много, хороших и разных:

Динамо-Мл – Гомель – 2:6 (0:0, 0:2, 2:4)

Кажется, «рыси» подобрали ключи к динамовцам – уже третья игра соперников подряд остается за подопечными Сергея Стася. В субботу гости победили очень уверенно, вдохновенно сыграв в атаке во второй половине матча. В первой иногда приходилось геройствовать.

Дубль и крутой ассист – в активе Юрия Кокшарова. Голевой пас заслуживает отдельного респекта. Одной рукой, в падении, после хита – это сок!

В матче было заброшено аж 8 шайб, что не характерно для встреч этих соперников. Но по факту раззабивались команды лишь в третьем периоде, когда результат уже был практически сделан.

Во второй половине третьего периода, как говорится, «пошла вода горячая». Катализатором стал эпизод на 53-й минуте: после шайбы Павла Печура Илья Жуковский в расстроенных чувствах отправился на лавку, задев по дороге автора голевой передачи Антона Мохорева. За партнера вступился Сергей Шелег – и понеслась.

За 25 секунд до сирены повздорили Александр Семочкин и Богдан Зозон. Все началось с силового приема защитника, который кэп гомельчан расценил по-своему. В драке лучше выступил динамовец – Александру пришлось в основном защищаться.

Конфликт, пословамглавного тренера «Гомеля», продолжился и после финальной сирены – в подтрибунке ледового. В протоколе, кстати, по итогам матча были зафиксированы две травмы: Никита Устиненко получил «рану верхней губы и перелом зуба», Богдан Зозон – «ушибленную рану нижней губы».

Неман – Юность – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

В Гродно «Юность» впервые в сезоне обыграла «Неман» на его площадке и сделала это всухую. Первая шайба была заброшена гостями на 8-й минуте в большинстве. По иронии судьбы, в боксы для штрафников отправился выписанный из «Металлурга» Виталий Кирющенков, которого «Неман» взял как раз помогать. Но в эпизоде с удалением нельзя не отметить действия голкипера «Юности» Игоря Брикуна, который в своем стиле помог команде заработать шанс в большинстве (начало видео).

В турнирной таблице после очередной недели вновь наметилось расслоение: не успели «Металлург» и «Динамо» подобраться к конкурентам, как вновь отпустили их на серьезное расстояние. А вот «Юность» интригу возродила, в особенности учитывая, что 26 декабря минчане вновь встретятся с «Неманом» – на этот раз в Минске.



По материалам сайта hockey.by