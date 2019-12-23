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Хоккей

“Коламбус” – “Лос-Анджелес” (3:2 ОТ): волевая победа “Джекетс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Пьер-Люк Дюбуа

“Коламбус” (15-14-6) сравнял счет за 1:43 до конца третьего периода (Бун Дженнер) и вырвал победу в овертайме благодаря голу Пьера-Люка Дюбуа, выиграв в третий раз подряд и продлив результативную серию до шести матчей (4-0-2). Также у “Блю Джекетс” отличился Зак Веренски, забивший первый гол после семи пропущенных из-за травмы матчей.

“Лос-Анджелес” (15-18-4) также не проиграл в основное время в шестой раз подряд (4-0-2) после отрезка 2-6-1. Кроме того, “Кингз” продлили очковую серию в гостях до пяти игр (3-0-2). По шайбе у гостей забросили Джефф Картер и Адриан Кемпе, а Джек Кэмпбелл отразил 25 бросков.

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“Игра была рваная, – сказал тренер “Кингз” Тодд Маклеллан. – Ни у одной из команд не было множества хороших комбинаций. Была постоянная борьба. Потери в средней зоне. Вбрасывания. Борьба у ворот. Хотя, конечно, обидно. Мы были близки к победе, но не смогли ее удержать”.

“Коламбус” заканчивал матч без Кэма Аткинсона. Он стал шестым игроком “Джекетс” за последние шесть матчей, выбывшим из-за травмы.

Источник: nhl.ru
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