“Оттава” – “Нэшвилл” (5:4 ОТ): первая победа Хогберга

Маркус Хогберг

“Оттава” вела с преимуществом в три шайбы в третьем периоде, позволила сопернику сравнять счет, но все же вырвала два очка в овертайме благодаря голу Энтони Дюклэйра и принесла вратарю Маркусу Хогбергу первую в карьере победу.

“Было потрясающе, – сказал Хогберг, сделавший 33 сэйва и в предыдущих семи матчах в НХЛ ни разу не побеждавший. – Я по-настоящему счастлив. Я говорил себе: “Просто сохраняй спокойствие”. Пытался играть в свой хоккей и фокусироваться на ближайшем сэйве”.

Также у “Сенаторз” (15-18-3) забивали Колин Уайт, Брэди Ткачак, Артем Анисимов и Владислав Наместников, а Жан-Габриэль Пажо сделал три передачи. “Предэйторз” (16-12-6) заработали одно очко благодаря трем голам подряд в третьем периоде – в исполнении Рокко Гримальди, Райана Джохансена и Романа Йоси. В воротах “Нэшвилла” сыграл Юсе Сарос, сделавший 19 сэйвов.

Защитник “Оттавы” Томас Шабо провел на льду 33:49. За последние две встречи его общее игровое время составило 71:39. С сезона 2005-06 это второй показатель в двух подряд матчах после 72:19 Райана Сутера (“Миннесота”) в ноябре 2013 года.