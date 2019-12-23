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Хоккей

Овечкин снова стал капитаном сборной на “Матче звезд”

Николай ПисаревНет комментариев
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Александр Овечкин на “Олл Старз гейм” 2017

Александра Овечкина в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона, которая примет участие в “Матче звезд НХЛ 2020 Honda” в Сент-Луисе 24 и 25 января будущего года.

“Всегда приятно быть капитаном команды на “Матче звезд”, – сказал Овечкин. – Я благодарю болельщиков, которые проголосовали за меня. Это большая честь для меня и для нашей команды”.

Форвард “Вашингтон Кэпиталз” стал одним из четырех победителей в голосовании болельщиков по выбору капитанов команд. Коннор Макдэвид из “Эдмонтон Ойлерз” возглавит сборную Тихоокеанского дивизиона, Давид Пастрняк из “Бостон Брюинз” – Атлантического, а Нэйтан Маккиннон из “Колорадо Эвеланш” – Центрального.

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Александра Овечкина не было на “Матче звезд” в прошлом году, а в 2018-м его команда проиграла в полуфинале. Предстоящий “Звездный уикенд” станет восьмым для Овечкина. Он не знает, поедет ли в Сент-Луис.

“Посмотрим, – сказал он. – Еще много матчей надо сыграть. Мне нужно думать о здоровье, о плей-офф. Я должен беречь себя для самых важных игр впереди”.

На данный момент он занимает пятое место среди лучших снайперов этого сезона (22 гола) и 12-е в истории НХЛ (680), на четыре точных броска отставая от 11-й строчки, которую занимает Теему Селянне.

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Макдэвид сейчас является лучшим бомбардиром сезона. В 39 играх этого чемпионата он набрал 61 (21+40) очко. Лидер “Ойлерз” в четвертый раз подряд будет участвовать в “Матче звезд” и в четвертый раз подряд станет капитаном сборной. В 2018 году его команда выиграла турнир, а в 2019-м в полуфинале уступила сборной Центрального дивизиона.

Пастрняк во второй раз подряд едет на “Матч звезд”, но впервые в качестве капитана. После 37 игр нападающий “Бостона” занимает первое место в лиге по заброшенным шайбам (28) и пятое по очкам (51=28+23).

Маккиннон был выбран капитаном сборной Центрального дивизиона в прошлом сезоне, но получил травму и не смог принять участие в том шоу. Он в четвертый раз едет на “Звездный уикенд”. Форвард “Эвеланш” занимает третье место среди самых результативных игроков этого сезона НХЛ (53=21+32, 36 игр).

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“Матч звезд НХЛ 2020 Honda” опять будет представлять собой турнир из трех матчей с участием сборных четырех дивизионов НХЛ. В состав каждой команды войдут 11 игроков: шесть нападающих, три защитника и два вратаря. Оставшихся участников “Матча звезд” определит департамент хоккейных операций НХЛ.

Игры будут проходить в формате “три на три”.

Тренеры команд с наибольшим коэффициентом побед (количество очков, набранных командой, относительно максимально возможного количества очков) в дивизионе в середине регулярного чемпионата, будут руководить игрой соответствующих сборных в Сент-Луисе.

Источник: nhl.ru
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