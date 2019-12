Овечкин снова стал капитаном сборной на “Матче звезд”

Александр Овечкин на “Олл Старз гейм” 2017

Александра Овечкина в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона, которая примет участие в “Матче звезд НХЛ 2020 Honda” в Сент-Луисе 24 и 25 января будущего года.

“Всегда приятно быть капитаном команды на “Матче звезд”, – сказал Овечкин. – Я благодарю болельщиков, которые проголосовали за меня. Это большая честь для меня и для нашей команды”.

Your #NHLAllStar Division Captains will be as follows:Atlantic Division – David Pastrnak (@pastrnak96)Central Division – Nathan MacKinnon (@Mackinnon9)Metropolitan Division – Alex Ovechkin (@ovi8)Pacific Division – Connor McDavid (@cmcdavid97) pic.twitter.com/YuU9ypQT4c

— NHL (@NHL) December 22, 2019