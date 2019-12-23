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“Рейнджерс” – “Анахайм” (5:1): дубль Крайдера, серия Панарина

Николай ПисаревНет комментариев
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Крис Крайдер

Два гола Криса Крайдера и 19 сэйвов Хенрика Лундквиста принесли “Рейнджерс” (17-14-4) первую победу за четыре матча.

“Это важнейшая для нас победа, но нам надо быстро перевернуть страницу, потому что завтра нам предстоит игра за четыре очка (с “Филадельфией”)”, – заявил Крайдер, за три встречи набравший 4 (3+1) очка.

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Также свой вклад в победу внесли Мика Зибанежад, который благодаря голу и передаче продлил результативную серию до пяти игр, и Артемий Панарин, за счет передачи набравший очки в седьмом матче подряд.

“Рейнджерс” в течение всей встречи имели подавляющее преимущество и перебросали соперника 41-20.

“В нас было много энергии, и мы были немного заведенными после того, что случилось в Торонто (поражение 3:6), – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Поэтому сегодня все вышли на лед с конкретной целью. И мне очень понравилось, как мы показали себя”.

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“Дакс” (15-18-4) завершили четырехматчевое турне с одной победой (1-3-0). В воскресенье они играли без форвардов Райана Гецлафа (простуда), Якоба Силфверберга (простуда) и Рикарда Ракелла (верхняя часть тела). Гецлаф пропустил вторую игру подряд. “Рейнджерс” не смог помочь Каапо Какко (нижняя часть тела).
Единственный гол “Анахайма” забил Сэм Стил, а Райан Миллер сделал 36 сэйвов во втором матче с 8 декабя.

“Мы сразу пропустили пару голов и оказались в невыгодной ситуации, – сказал защитник “Дакс” Майкл Дель Зотто, чья команда пропустила три шайбы к 13-й минуте первого периода. – Если реалистично на это посмотреть, то мы им сами их подарили. Просто выстрелили себе в ногу, потому что каждый гол был необязательным”.

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Зибанежад поставил точку в третьем периоде, забив в меньшинстве. Это был седьмой гол “Рейнджерс” в сезоне в меньшинстве. С этим показателем они делят первое место в лиге с “Оттавой” и “Каролиной”.

Источник: nhl.ru
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