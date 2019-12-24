Новое на сайте

еще
Вторник, 24 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Айлендерс” – “Коламбус” (2:3): Гавриков принес победу
Хоккей

“Айлендерс” – “Коламбус” (2:3): Гавриков принес победу

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Владислав Гавриков

Гол Владислава Гаврикова за 3:29 до конца третьего периода принес “Коламбусу” (17-14-6) пятую победу подряд.

“Мне помогли удачные рикошеты, но это не имеет значения, мы победили”, – сказал российский защитник, отличившийся во второй игре подряд.

Читайте также:  Сергей Витер: «Кто выходит из той раздевалки, всегда играет на результат»

“Блю Джекетс” также продлили серию без поражений в основное время до восьми игр (6-0-2) благодаря 35 сэйвам Юнаса Корписало, признанного третьей звездой прошлой недели.

“Айлендерс” (23-9-3) потерпели третье подряд поражение дома. Голом и передачей у “Нью-Йорка” отметился Мэтью Барзал, а Томас Грайсс сделал 32 сэйва.

“Я очень разочарован. Мы должны были набрать хотя бы очко, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – При этом ничего не хочу сказать про “Коламбус”, они играли здорово. У них отсутствуют многие ребята, но при этом молодежь систематически себя проявляет и усердно работает”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + тринадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
ХК «Донбасс» предлагает посетить всем Новогоднюю программу

Андерссон просит “Рейнджерс” обменять его

“Сан-Хосе” – “Вегас” (1:3): грустные праздники “Шаркс”

Начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник угрожал игроку «Гомеля» (видео)

“Даллас” – “Калгари” (1:5): особенные бригады “Флэймз”

Закрыть