“Айлендерс” – “Коламбус” (2:3): Гавриков принес победу

Владислав Гавриков

Гол Владислава Гаврикова за 3:29 до конца третьего периода принес “Коламбусу” (17-14-6) пятую победу подряд.

Коламбус Блю Джекетс – Нью-Йорк Айлендерс – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)⭐️🏒Владислав Гавриков забил победный гол за 3,5 минуты до конца матча🥅5-я победа подряд Юнаса Корписало (35/37) и Коламбуса. 🕒Мундиры в очках 8-й матч (6-0-2)📺📊 https://t.co/WZFDDTEQXz📸 @BlueJacketsNHL pic.twitter.com/WErk3EEPkj — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

“Мне помогли удачные рикошеты, но это не имеет значения, мы победили”, – сказал российский защитник, отличившийся во второй игре подряд.

“Блю Джекетс” также продлили серию без поражений в основное время до восьми игр (6-0-2) благодаря 35 сэйвам Юнаса Корписало, признанного третьей звездой прошлой недели.

“Айлендерс” (23-9-3) потерпели третье подряд поражение дома. Голом и передачей у “Нью-Йорка” отметился Мэтью Барзал, а Томас Грайсс сделал 32 сэйва.

“Я очень разочарован. Мы должны были набрать хотя бы очко, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – При этом ничего не хочу сказать про “Коламбус”, они играли здорово. У них отсутствуют многие ребята, но при этом молодежь систематически себя проявляет и усердно работает”.