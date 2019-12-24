“Чикаго” – “Нью-Джерси” (1:7): дьявольский фейерверк

МакКензи Блэквуд и ПиКей Суббан

У “Нью-Джерси” получилось все. Даже Пи-Кей Суббан прервал 23-матчевую голевую засуху и отличился впервые с 2 ноября, забросив ставшую победной шайбу. Всего в 36 матчах чемпионата на счету защитника три гола и четыре передачи.

Нью-Джерси Девилз – Чикаго Блэкхокс – 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) 🏒🕒Пи-Кей Суббан закончил 23-матчевую безголевую серию (со 2 ноября)🤣Победа стала волевой для Дэвилз: проигрывая к 4-й минуте 0:1, они забили 7 безответных шайб👏Никита Гусев – 3 передачи📺📊https://t.co/WE6pChmVr3 pic.twitter.com/6ELZV6jYQT — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

“Нью-Джерси” (12-19-5) пропустил первым в начале встречи, но затем ответил семью подряд голами. Очки у “Девилз”, избежавших третьего подряд поражения, набрали 14 игроков. Самыми результативными стали защитник Дэймон Северсон (1+2) и Никита Гусев (три передачи). Джек Хьюз прервал безголевую серию из 18 матчей, а вратарь Маккензи Блэквуд сделал 32 сэйва и одержал третью победу в четырех играх.

“Чикаго” (15-17-6) не смог реализовать ни одного из семи шансов в большинстве. Единственный гол “Блэкхокс” забил Зак Смит. Вратарь Кори Кроуфорд пропустил четыре шайбы с 20 бросков и в середине второго периода был заменен на Робина Ленера, сделавшего 21 сэйв.

“Просто позорище, – прокомментировал исход встречи капитан “Чикаго” Джонатан Тэйвз. – Не знаю, возможно я говорю на эмоциях, но так мы все себя сейчас чувствуем”.