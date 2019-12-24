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Хоккей

“Даллас” – “Калгари” (1:5): особенные бригады “Флэймз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Шон Монахан

“Калгари” (19-14-5) реализовал три большинства из пяти и три раза эффективно сыграл в меньшинстве, обеспечив себе первую победу за четыре матча. Самыми результативными игроками “Флэймз” стали Мэттью Ткачак (1+2), Шон Монахэн (1+1) и Элиас Линдхольм (0+3), а Давид Риттих сделал 26 сэйвов и также отметился передачей.

В первом периоде соперники обменялись шайбами. На гол Эндрю Мэнджапани через 38 секунд сольным проходом ответил Денис Гурьянов, забивший во второй игре подряд. Однако во втором периоде “Калгари” два раза забил в большинстве, а в третьем – один раз в большинстве и еще раз в меньшинстве (Дерек Райан в пустые ворота).

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“Спецбригады сегодня были хороши, – сказал Ткачук. – Меньшинство здорово себя проявило в начале третьего периода, что задало дальнейший тон. Большинство тоже работало каждый раз, когда выходило на лед”.

“Даллас” (20-14-4) потерпел третье поражение в четырех матчах, за этот отрезок позволив сопернику семь раз реализовать большинство. В воротах “Старз” сыграл Бен Бишоп, сделавший 25 сэйвов.

“В последних трех матчах мы отошли от своей игры, – заявил тренер “Звезд” Рик Боунесс. – Конечно, не так мы хотели уйти на перерыв, но уж как есть”.

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“Тяжело, – сказал Гурьянов, забивший восьмой гол в сезоне. – Мы проиграли два раза подряд. Мы пропускали и нарушали правила. Сложно забивать, когда столько играешь в меньшинстве, и сложно догонять”.

“Даллас” второй матч подряд провел без травмированного Александра Радулова.

Источник: nhl.ru
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