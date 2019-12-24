“Детройт” – “Аризона” (2:5): первый гол Холла

Холл забил

Первый гол Тэйлора Холла после обмена и три очка Клейтона Келлера (два гола, передача) и Оливера Экман-Ларссона (три передачи) помогли “Аризоне” (21-13-4) одержать вторую победу в трех встречах.

После обмена из “Девилз” Холл набрал по очку в каждой игре, а его приход позволил тренеру Рику Токкету обновить состав звеньев. В результате Келлер, Ник Шмальц и Карл Содерберг организовали три первых шайбы в этом матче.

Аризона Койотис – Детройт Ред Уингз – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)⭐️Клэйтон Келлер – 3 (2+1) очка и 1-я звезда матча☝️Тэйлор Холл – 1-й гол в форме Койотиз. Ему ассистировал Джордан Остерле (на фото), для которого это 1 очко в карьере📺📊 https://t.co/1oD7L1XRiN📸 @ArizonaCoyotes pic.twitter.com/7mPM2mqFJu — NHL.RU (@nhlru) December 23, 2019

“Тройка Содерберга была очень хороша, – сказал Токкет. – Они здорово владели шайбой. У Келлера сегодня шла игра. Он сейчас получает удовольствие от игры и делает правильные вещи”.

В воротах “Койотиз” сыграл Антти Раанта, сделавший 28 сэйвов. Это был его первый матч в старте после травмы Дарси Кюмпера, выбывшего на несколько недель.

“Детройт” (9-26-3) проиграл в четвертый раз подряд, а также в 16-й раз за последние 18 встреч (2-14-2). У “Ред Уингз” по шайбе в третьем периоде забросили Филип Задина и Тайлер Бертуцци. В воротах сыграл Джимми Ховард, сделавший 40 сэйвов в первом матче после 10 пропущенных из-за травмы игр.