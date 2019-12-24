Классный сэйв Вашкевича, самоотверженность «Бреста» и другие моменты понедельника чемпионата Беларуси (видео)

Химик – Локомотив – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Новополочане никак не одолеют «Локомотив»</b>. Шесть матчей – шесть поражений. При этом у «железнодорожников» уже 15 побед подряд и уверенное лидерство в переходном турнире.

Матч в Новополоцке получился упорным, но не слишком активным в бросковом плане. На двоих команды насобирали за 60 минут лишь 33 броска. Но суперсейв мы все-таки увидели: защитник «Химика» неудачно обработал шайбу в своей зоне, подарил ее Павлу Пищальникову, но российский форвард не обыграл Вадима Вашкевича в ближнем бою – вратарь «нефтяников» сработал просто классно.

Хотя свою шайбу Пищальников все-таки забросил: в третьем периоде Павел рванул в свободную зону на дальнюю штангу и воспользовался выверенной передачей Федора Пышкайло. Этот гол в итоге стал победным.

Пинские ястребы – Брест – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Новый упорный матч выдали команды из Брестской области. Гости могли решать все в первом периоде, но пробили Максима Хмыза лишь раз – в формате 4х3 ворота поразил Балаболкин. В середине матча пинчане счет сравняли и даже потихоньку начали прибирать инициативу к своим рукам. Но ошибка Полинина в своей зоне перечеркнула все старания «ястребов»: перехват Грибко, перевод в центр – и разящий бросок Самсонова.



В концовке пинчане устроили навал, но Константин Козловский при помощи полевых хоккеистов удержал ворота в неприкосновенности (отметка 1:29). Вратарь «Бреста» полностью искупил вину за три пропущенные шайбы в пятничном матче с этим же соперником.

«Локомотив» и «Брест» отрываются от конкурентов по группе 2. Итоговому успеху оршанцев теперь может помешать только какой-то жесточайший форс-мажор. Брестчане пока не могут себя ощущать в полной безопасности, но команда Андрея Ковалева набрала очень неплохой ход.

По материалам сайта hockey.by