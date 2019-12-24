Начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник угрожал игроку «Гомеля» (видео)

Начальник команды «Динамо-Молодечно»Дмитрий Мельникв интервью корреспонденту«БХ» Степану Воронковурассказал о том, что по его мнению произошло в подтрибунном помещении после игры его команды с хоккейным клубом «Гомель».

– Дмитрий Михайлович, что произошло по окончании игры вашей команды против «Гомеля» в субботу?

– За 25 секунд до конца третьего периода нападающий гостей, капитан команды Александр Сёмочкин ударил клюшкой в лицо Богдана Зозона, чем нанёс ему тяжёлую травму. После чего они подрались и были удалены и ушли в раздевалку.







– Что потом произошло в подтрибунном помещении?



– Там произошёл мужской разговор, в процессе которого был задан вопрос, зачем он это сделал. На что Александр сказал, что до этого ему был нанесён удар в голову и таким образом он решил расправиться с обидчиком.



– В интервью официальному сайту ФХРБ Сёмочкин сказал, что вы ему угрожали, насколько это соответствует действительности?



– Да, я ему угрожал, и завтра свои угрозы буду воплощать в действия.

– В чём это будет выражаться?



– Мы же с вами живём в цивилизованном обществе. Поэтому будем обращаться в дисциплинарный судейский комитет ФХРБ, чтобы было рассмотрено его нарушение, и он понёс как можно более суровое наказание.



– А как прокомментируете его слова о том, что в подтрибунке не было милиции?

– Наверное, Александр так сильно был напуган, как говорится, у страха глаза велики, что не заметил, как минимум нескольких сотрудников милиции, которые находились в двадцати метрах от нашего с ним разговора и постоянно во время хоккея несут там службу.



По материалам сайта belarushockey.com