Новое на сайте

еще
Вторник, 24 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Сан-Хосе” – “Вегас” (1:3): грустные праздники “Шаркс”
Хоккей

“Сан-Хосе” – “Вегас” (1:3): грустные праздники “Шаркс”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Малкольм Суббан и игроки Вегаса

“Сан-Хосе” (16-20-2) потерпел девятое поражение в последних 10 матчах (1-8-1) и ушел на рождественский перерыв с далекими от праздничных мыслями. В субботу “Шаркс” проиграли “Сент-Луису” (2:5).

“Вегас” (20-13-6) одержал четвертую победу в последних пяти матчах (4-0-1) благодаря 37 сэйвам Малкольма Суббана (из них 20 в третьем периоде) и голу Ши Теодора в третьем периоде при счете 1:1.

Читайте также:  Павелски в шестой раз подряд достиг рубежа в 20 шайб

В первом периоде счет открыл форвард “Вегаса” Пол Штясны. В начале третьего капитан “Шаркс” Логан Кутюр выровнял положение, но уже через пять минут Теодор вывел “Голден Найтс” вперед. Точку в игре за 3:25 до конца поставил Джонатан Марчиссо.

В воротах “Шаркс” сыграл Аарон Делл, сделавший 34 сэйва. Обе команды имели по три шанса в большинстве, но не реализовали ни один из них.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 + 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник угрожал игроку «Гомеля» (видео)

“Даллас” – “Калгари” (1:5): особенные бригады “Флэймз”

Результаты второго тура чемпионата Украины среди женщин

“Детройт” – “Аризона” (2:5): первый гол Холла

“Рейнджерс” – “Анахайм” (5:1): дубль Крайдера, серия Панарина

Закрыть