“Сан-Хосе” – “Вегас” (1:3): грустные праздники “Шаркс”

Малкольм Суббан и игроки Вегаса

“Сан-Хосе” (16-20-2) потерпел девятое поражение в последних 10 матчах (1-8-1) и ушел на рождественский перерыв с далекими от праздничных мыслями. В субботу “Шаркс” проиграли “Сент-Луису” (2:5).

Вегас Голден Найтс – Сан-Хосе Шаркс – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)⭐️🥅Малкольм Суббан 37/38 и 1-я звезда🕒5-й матч в очках у Вегаса (4-0-1)🕒9-е поражение Шаркс в 10 матчах (1-8-1)👨‍👦Рыцари взяли 11 очков из 12 во время "Туров с отцами"📺📊https://t.co/tbsC8aQNLx📸 @GoldenKnights pic.twitter.com/TKC4nn9yrm — NHL.RU (@nhlru) December 23, 2019

“Вегас” (20-13-6) одержал четвертую победу в последних пяти матчах (4-0-1) благодаря 37 сэйвам Малкольма Суббана (из них 20 в третьем периоде) и голу Ши Теодора в третьем периоде при счете 1:1.

В первом периоде счет открыл форвард “Вегаса” Пол Штясны. В начале третьего капитан “Шаркс” Логан Кутюр выровнял положение, но уже через пять минут Теодор вывел “Голден Найтс” вперед. Точку в игре за 3:25 до конца поставил Джонатан Марчиссо.

В воротах “Шаркс” сыграл Аарон Делл, сделавший 34 сэйва. Обе команды имели по три шанса в большинстве, но не реализовали ни один из них.