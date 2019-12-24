“Тампа-Бэй” – “Флорида” (6:1): “Лайтнинг” оторвались по полной

Никита Кучеров и Брэйден Пойнт

Никита Кучеров забил гол и сделал две передачи, набрал 500-е очко в НХЛ и помог “Тампе” (18-13-4) в отличном настроении уйти на трехдневный перерыв.

На первой же минуте встречи Кучеров сделал передачу, которая стала для него 300-й в НХЛ, а очко – 500-м. Он стал 20-м россиянином, набравшим полтысячи очков в лиге.

Флорида – Тампа-Бэй – 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)🎀Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка, всего у него: 500 очков и 300 передач🥅Андрей Василевский 29/30 не дал Флориде одержать 4-ю победу подряд⭐️🏒Брэйден Пойнт 4 (1+3) Виктор Хедман 3 (2+1)📺📊https://t.co/1B5GwNfVcF📸@TBLightning pic.twitter.com/sxoMUyvFHn — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

“Лайтнинг” забили три гола в большинстве и захватили лидерство на первой же минуте встречи. 4 (1+3) очка набрал Брэйден Пойнт, Виктор Хедман оформил дубль и сделал пас, Михаил Сергачев забил шестой гол в сезоне, а Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.

Единственный гол “Флориды” (18-13-5), которая не смогла продлить победную серию до четырех игр, в большинстве забил Джонатан Юбердо.

“Мы вышли неготовыми, нас переработали и переиграли во всех компонентах, – заявил вратарь “Пэнтерз” Сергей Бобровский, сделавший 28 сэйвов. – Нельзя такого себе позволять, особенно в матчах с соперниками по дивизиону”.

🚑Шайба попала в голову Антону Стролману📽️ https://t.co/7kdtUNrkPF — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

“Флорида” доигрывала матч без защитников Аарона Экблада и Антона Стролмана, получивших травмы.

Василевский в 224-й раз сыграл за “Тампу” с первых минут и вышел на первое место в клубной истории, обойдя Бена Бишопа.