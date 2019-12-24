“Торонто” – “Каролина” (8:6): самый безумный матч

Митч Марнер

“Каролина” вела со счетом 5:3 после двух периодов, но провалилась в третьей 20-минутке, проиграв ее со счетом 1:5. Главным творцом камбэка “Торонто” стал Митчелл Марнер, забивший два гола и сделавший три передачи. В третьем периоде он забросил две шайбы и сделал передачу за отрезок в 59 секунд, в том числе забив победный гол за восемь минут до конца.

“Адреналин зашкаливал, сердце выскакивало из груди, я был на таком взводе, – сбиваясь, говорил Марнер. – Я чувствовал себя словно ребенок, который знал, что способен на все. Отличная получилась командная победа”.

Также у “Лифс” 3 (1+2) очка набрал Джон Таварес, Остон Мэттьюз, Тайсон Бэрри и Джейсон Спецца набрали по 2 (1+1) балла. Для “Торонто” (20-14-4) победа стала пятой подряд, что с командой случилось впервые в сезоне.

“Наверное, это была самая сумасшедшая игра, в которой я принимал участие, – сказал вратарь “Лифс” Фредерик Андерсен, сделавший 35 сэйвов. – Ничего более яркого в голову сразу не приходит”.

Самым результативным игроком “Каролины” (22-13-2) стал Мартин Нечас, набравший 4 (2+2) очка. Также 3 (2+1) балла набрал Эрик Хаула, по шайбе забросили Брок Макгинн и Андрей Свечников. Петр Мразек сделал 27 сэйвов после того, как Джеймс Раймер в первом периоде пропустил три шайбы с семи бросков.