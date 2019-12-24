“Вегас” – “Колорадо” (3:7): Ничушкин исполнил хет-трик Горди Хоу

Пьер-Эдуард Бельмар

“Колорадо” (23-11-3) одержал первую победу за три матча благодаря дублю Пьера-Эдуарда Беллемара, который играл против своей бывшей команды, 29 сэйвам Павла Францоуза, одержавшего личную четвертую победу подряд, и Валерию Ничушкину, который забил гол, отдал пас и подрался.

Колорадо Эвеланш – Вегас Голден Найтс – 7:3 (3:1, 2:1, 2:1) ⭐️Дубль П-Э Беллемара против бывшего клуба, прервавший его 5 матчевую серию в очках🥊🏒 Хет-трик Горди Хоу в исполнении Валерия Ничушкина, его 7-й гол в сезоне стал последним голом дня 🏁📺📊https://t.co/5csL28IFBQ pic.twitter.com/N8OYDTyVYk — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019