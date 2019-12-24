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Хоккей

“Вегас” – “Колорадо” (3:7): Ничушкин исполнил хет-трик Горди Хоу

Николай ПисаревНет комментариев
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Пьер-Эдуард Бельмар

“Колорадо” (23-11-3) одержал первую победу за три матча благодаря дублю Пьера-Эдуарда Беллемара, который играл против своей бывшей команды, 29 сэйвам Павла Францоуза, одержавшего личную четвертую победу подряд, и Валерию Ничушкину, который забил гол, отдал пас и подрался.

Источник: nhl.ru
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