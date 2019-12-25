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Хоккей

Александр Панченко: «Наша основная задача – наладить игру в обороне»

Николай ПисаревНет комментариев
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Наставник «Динамо» Александр Панченко поделился своими впечатлениями об проигрыше ХК «Донбасс» (1:9).

«Впечатления от игры хорошее, но единственное, что было много ненужных удалений и сразу пропусти три шайбы. И в конце третьего периода ребята уже физически уступали сопернику. В начале третьего периода у нас уже было очень мало сил.


То что команда забила это хорошо, но я ещё раз повторюсь, что пока мы не наладим игру в обороне – это будет нашей основой задачей. А все что будет забиваться, будет только нам в плюс».

Стоит отметить, что следующую и последнее игру в этом 2019 году харьковчане сыграют на выезде в Херсоне, 28 декабря.

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По материалам сайта МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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